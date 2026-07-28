Die Fernwärme-Baustelle in der Osterstraße raubt Anwohnern und Händlern den letzten Nerv. Jetzt ist ein Ende in Sicht.

Seit Ewigkeiten wird an der Osterstraße gebuddelt – nun ist ein Ende in Sicht. Marcus Brandt/dpa

Die XXL-Baustelle in der Osterstraße soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Einen genaueren Termin haben die zuständigen Hamburger Energiewerke am Dienstag mitgeteilt. Zuvor hatte es während der Bauarbeiten mehrere Verzögerungen gegeben – unter anderem waren Schadstoffe und alte Fundamente im Boden gefunden worden.

Spätestens Ende Oktober 2026 sollen die Leitungsarbeiten an der Fernwärme-Baustelle abgeschlossen sein. Damit wird die Osterstraße wieder für den Verkehr freigegeben und auch die Buslinie 4 fährt wieder ihre gewohnte Strecke.

„Im Verlauf der Bauarbeiten sind die Hamburger Energiewerke im Bereich der Kreuzung Emilienstraße auf Fremdleitungen gestoßen, deren genaue Lage nicht richtig in den Bestandsplänen verzeichnet war“, teilten die Hamburger Energiewerke mit. „Diese Leitungen müssen zunächst umgelegt werden, bevor die Fernwärmerohre installiert werden können.“

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Dauerbaustelle in der Osterstraße: Energiewerke machen Hoffnung

In Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsbehörden hätten die Energiewerke den Bauablauf weiter optimieren können, indem größere Baufelder eingerichtet wurden. Der Zeitverzug lasse sich damit so gering wie möglich halten.

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Die Leitungen in der Osterstraße sind Teil der neuen rund 4,7 Kilometer langen Fernwärmeleitung der Spange Haferweg-Grindel. Diese soll künftig klimafreundliche Wärme aus dem südlich gelegenen Energiepark Hafen in Richtung Eimsbüttel und Eppendorf transportieren. (mp)



