Wie gut ist eigentlich die Wasserqualität von Alster und Elbe? Über ganz Hamburg verteilt messen insgesamt neun verschiedene Stationen im Minutentakt das einströmende Wasser. Eine davon befindet sich an der Lombardsbrücke an der Binnenalster. Die MOPO war vor Ort und hat sich von Leiter und Umweltingenieur Werner Blohm erklären lassen, mit was Hamburgs Gewässer zu kämpfen haben, warum Ende Juni so viele Fische starben und wieso er nicht dazu raten würde, in der Alster zu schwimmen.

Wie gut ist eigentlich die Wasserqualität von Alster und Elbe? Über ganz Hamburg verteilt messen insgesamt neun verschiedene Stationen im Minutentakt das einströmende Wasser. Eine davon befindet sich an der Lombardsbrücke an der Binnenalster. Die MOPO war vor Ort und hat sich von Leiter und Umweltingenieur Werner Blohm erklären lassen, mit was Hamburgs Gewässer zu kämpfen haben, warum Ende Juni so viele Fische starben und wieso beim Baden Vorsicht geboten ist.

Wer auf Hamburgs schönster Alsterüberquerung, der Lombardsbrücke, die Treppen hinunter geht, findet in den Pfeilern der Brücke die ehemaligen Dampfschiff-Wartezimmer. Dort warteten die Menschen früher auf Schraubendampfer, die sie an der Haltestelle „Jungfernstieg“ abholten. Heute ist in einem von diesen ehemaligen Warteräumen die Messstation untergebracht.

An der Messstation strömt im Minutentakt das Alsterwasser rein

„Hier strömt das Wasser permanent rein, bis zu 170 Liter pro Minute“, erklärt Werner Blohm und zeigt auf ein Rohr, das direkt in die Alster führt. Auf dem Tisch stehen rundherum mehrere Geräte, die Auskunft über den Zustand des Gewässers geben können. „Wir sehen hier zu jeder Zeit, wie viel Sauerstoff aktuell vorhanden ist, wo der pH-Wert und die Temperatur liegen, wie leitfähig das Wasser und wie hoch die Grün-, Kiesel- oder Blaualgen-Konzentration ist.“ Die Werte werden dann an das in der Umweltbehörde angesiedelte Hygiene-Institut weitergeleitet, die es mehrmals am Tag auf der Website veröffentlicht. Seit den 80ern werden die Daten so erfasst – zuvor wurde ab den 20er Jahren das Wasser händisch per Kelle abgeschöpft.

Werner Blohm (63) ist Umweltingenieur und Leiter des Wassergütemessnetzes in Hamburg. Bettina Blumenthal Werner Blohm (63) ist Umweltingenieur und Leiter des Wassergütemessnetzes in Hamburg.

Kritisch wird es laut Blohm, wenn sich die Blaualgen auf mehr als 40 Mikrogramm pro Liter ansammeln. Auf die Gefahren werde bereits ab einem Wert von 15 hingewiesen. „Ab 75 Mikrogramm pro Liter sollte die Alster auf jeden Fall gemieden werden. Vor allem Hundebesitzer und Eltern müssen aufpassen, dass ihre Schützlinge dem Wasser nicht zu nahe kommen.“

Blaualgen sind in der Alster eher selten ein Problem

Diese Grenze sei in der Alster aber schon länger nicht mehr überschritten worden. Wann war das letzte Mal? „Für jedes Jahr gibt es einen Graphen. An dem von 2018 sieht man zwei hohe Ausschläge nach oben – da war die Blaualgen-Konzentration dann zu hoch.“ Damals musste sogar der Schwimm-Teil des Triathlon abgesagt werden, die Athleten absolvierten stattdessen einen Sechs-Kilometer-Lauf.

Bis zu 170 Liter am Tag strömen in die Wasserteststation in der Lombardsbrücke. Bettina Blumenthal Bis zu 170 Liter am Tag strömen in die Wasserteststation in der Lombardsbrücke.

Auch aktuell sieht es diesbezüglich gut aus. Kann man also in der Alster baden? „Man kann die Leute nicht daran hindern“, sagt Blohm. „Aber Vorsicht ist geboten, allein wegen des Schiffs- und Bootverkehrs und der ganzen Scherben, dem Schutt und Müll, der sich unter Wasser angesammelt hat.“

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer U5-Tunnel: Bald gibt’s das Mega-Bauloch mitten in der Alster!

Nicht umsonst gibt es in Hamburg seit 2019 die Green Kayaks, die sich alle Hamburgerinnen und Hamburger ab April kostenlos ausleihen und von dort aus Müll aus Hamburgs Gewässern sammeln können. An Bord sind zwei Schwimmwesten, ein Eimer und zwei Müllgreifer. Laut der Umweltbehörde wurden seit dem Start um die 20 Tonnen Müll aus Alster und Elbe gefischt.

Bei Starkregen geraten immer wieder Keime in Alster und Elbe

Besonders sinke laut Blohm die Wasserqualität nach Starkregen, wenn es davor lange trocken war. „Dann laufen die Mischwasserkanäle über und organische Stoffe, also Fäkalien von Mensch und Tier, können in die Alster gelangen. Was dann passieren kann, sah man zum Beispiel, als Ende Juni aufgrund des Sauerstoffmangels auf einmal sehr viele tote Fische gefunden wurden.“

Umweltingenieur Werner Blohm in der Wasserteststation an der Alster: Hier werden unter anderem Sauerstoffgehalt, ph-Wert und Algenkonzentration überprüft. Bettina Blumenthal Umweltingenieur Werner Blohm in der Wasserteststation an der Alster: Hier werden unter anderem Sauerstoffgehalt, ph-Wert und Algenkonzentration überprüft.

„Das ist aber in der Alster sehr selten“, erklärt er. „Das ist eher ein Problem der Elbe, das bekannte Sauerstoffloch.“ Auch an der Elbe gebe es mehrere Wasserteststationen, zum Beispiel in Seemannshöft an der Lotsenstation.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder mehrere Badeunfälle an der Ostsee – Frau in Lebensgefahr

Die Elbe sei an einigen Stellen bereits 13 Meter tief, erklärt Hydro-Biologe Christian Ebel aus der Umweltbehörde. „Das kommt daher, dass die Unterelbe in den vergangenen 150 Jahren zum Großschiffartsweg ausgebaut wurde. Die Algen können nur dort Sauerstoff produzieren, wo das Licht hinfällt. Das ist bei einer Sichttiefe von weniger als einem Meter nur in der obersten Wasserschicht möglich. In den zwölf Metern unter ihnen wird kein Sauerstoff produziert und das Missverhältnis ist zu groß.“ Ein größeres Problem seien allerdings Abwässer, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, die immer noch massenhaft in die Gewässer gelassen würden.

Das Baden in der Elbe ist, genauso wie in der Alster, grundsätzlich nicht verboten. Experten raten trotzdem davon ab: Gefahr geht hier vom Schiffsverkehr, sowie der mangelnden Sichttiefe und den starken Strömungen aus. Erst im Juli ertrank ein 16-Jähriger in der Elbe: Beim Spielen war der Ball ins Wasser gefallen, der Junge sprang hinterher und ging in der Strömung unter.