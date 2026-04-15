„Das wird nicht lustig“: A7 Richtung Hamburg drei Monate einspurig

Auf der A7 in Richtung Hamburg werden Autofahrer in den kommenden drei Monaten viel Geduld brauchen. An einer Baustelle gibt es eine einspurige Verkehrsführung.

Zusammenfassung:

Bauarbeiten auf der A7 Richtung Hamburg sorgen drei Monate für eine einspurige Verkehrsführung.

Zwischen Horster Dreieck und Thieshope wird die Fahrbahn Richtung Hannover saniert.

Der Verkehr wird auf die Gegenspur umgeleitet: Es gibt nur eine Fahrspur Richtung Hamburg.

Auf der A7 südlich von Hamburg beginnen am Montag monatelange Bauarbeiten mit einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung der Hansestadt. Zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle Thieshope (Landkreis Harburg) werde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis November grundsaniert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Der gesamte Verkehr werde auf die Richtungsfahrbahn Flensburg gelegt. Das bedeutet, dass bis Mitte Juli im nördlichen Abschnitt der Baustelle nur zwei statt drei Fahrspuren in Richtung Hannover befahrbar sind, in Richtung Hamburg sogar nur eine. Der Bauabschnitt ist insgesamt sechs Kilometer lang, im südlichen Bereich sollen in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Spuren zur Verfügung stehen. Diese Verkehrsführung soll von Montag 5 Uhr bis voraussichtlich zum 17. Juli gelten.

Autobahn gesperrt – Staus auf A7 erwartet

Die A7 ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Von wie vielen Fahrzeugen sie täglich befahren wird, konnte eine Sprecherin der Autobahn GmbH nicht sagen. Die Bauarbeiten würden leider zu Behinderungen führen. „Das wird nicht lustig”, sagte die Sprecherin.

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Die einspurige Verkehrsführung betrifft Autofahrer in Richtung Hamburg und Flensburg, aber auch in Richtung Lübeck. Am Horster Dreieck beginnt die Überleitung zur A1 und der Ostumfahrung Hamburgs. Im Mai und ab Ende Juni haben viele Bundesländer Schulferien. Die A7 ist neben der A1 eine der Hauptrouten zu den Ferienorten an der deutschen und dänischen Nord- und Ostseeküste. (dpa)