Das weiß in Hamburg jedes Kind: Dieser Park ist der schönste in ganz Deutschland

Hamburg ist offiziell Park-Hauptstadt – und ganz vorn liegt ein echter Klassiker. Auf dem Treppchen landet noch eine grüne Oase der Hansestadt.

Zusammenfassung:

Hamburg ist laut Veranstalter Fit Reisen offiziell Park-Hauptstadt Deutschlands.

Planten un Blomen ist mit 4,8 Sternen der beliebteste Park.

Loki-Schmidt-Garten in Hamburg landet auf Platz 3.

Wenn die Sonne herauskommt, zieht es die Hamburger nach draußen. Und jetzt ist es offiziell: Die Hansestadt hat nicht nur viele Parks – sie hat auch die besten. Das zeigt ein aktuelles Ranking des Reiseveranstalters Fit Reisen, der rund 550 Parks in deutschen Großstädten ausgewertet hat.

Planten un Blomen verteidigt seinen Titel

Auf Platz 1 landet – wenig überraschend – Planten un Blomen. Der Park mitten in der Innenstadt verteidigt damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Mit durchschnittlich 4,8 Sternen bei mehr als 25.000 Bewertungen ist er laut Ranking der beliebteste Stadtpark Deutschlands. Für viele Hamburger ist das keine Überraschung: Ob Wasserspiele, Rosengarten oder einfach eine Pause im Grünen – der Park gilt längst als Herzstück der Stadt.

Und Hamburg kann noch mehr: Auch der Loki-Schmidt-Garten schafft es aufs Treppchen und landet auf Platz 3. Der Botanische Garten in Osdorf überzeugt vor allem mit seiner Vielfalt und ruhigen Atmosphäre – ein echter Geheimtipp für alle, die es etwas entspannter mögen.

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Platz 2 geht übrigens an den Rhododendron-Park in Bremen – insgesamt dominiert der Norden das Ranking klar. Gleich mehrere Parks aus Hamburg und Bremen landen ganz vorn. (rei)