Aus für beliebtes Lokal? Gäste sorgen sich um das Restaurant „Nil“ auf St. Pauli.

Das Restaurant „Nil“ am Neuen Pferdemarkt 5 (St. Pauli) ist ein echtes Urgestein in Hamburg. Seit fast 40 Jahren gibt es hier gehobene, saisonale Küche in einem lässigen Ambiente. Doch nun irritiert das Team mit einem Posting bei Social Media: „Das war‘s für uns. Nach fast 37 Jahren ist auch mal gut. Näheres demnächst“, heißt es darin.

Ein Foto zeigt das Restaurant von außen. Doch statt „Nil“ steht nun „Nilay“ über dem Eingang. Die Follower sorgen sich in den Kommentaren, befürchten, dass das Lokal dauerhaft schließt. „Nein. Bitte. Nicht.“, schreibt jemand. Oder: „Das ist doch ein Scherz, oder?“

Schluss nach 37 Jahren? Verwirrung um das Restaurant „Nil“ in Hamburg

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Auf MOPO-Nachfrage löst Mitinhaber Steffen Hellmann das Ganze auf: „Keine Sorge, der NDR dreht hier heute an unserem Ruhetag eine Serie vor Ort. Deshalb auch die Namensänderung. Ab morgen ist hier wieder alles beim alten“, sagt er. „Das sollte nur ein kleiner Scherz sein.“