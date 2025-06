Das traurige kleine Haus von Ottensen: Jetzt ist der Schornstein abgestürzt!

Das war knapp! Am Donnerstagnachmittag ist der Schornstein des kleinen Hauses am Alma-Wartenberg-Platz auf den Gehweg gestürzt – genau dort, wo den ganzen Tag über viel Fußgängerverkehr herrscht. Pures Glück, dass gerade niemand darunterstand. Was ist da los in dem alten Gemäuer, das seit 1860 im Herzen von Ottensen steht?

Ein steinerner Schornstein liegt vor dem einstigen Arbeiterhäuschen, im Dach klafft ein Loch, ein Polizist nimmt den Schaden bereits in Augenschein. Derzeit wird das seit Jahren leer stehende historische Häuschen aufwendig saniert. „Wir entkernen das Innere gerade komplett“, sagt Deniz Kodas, Sohn des Eigentümers Hasan Kodas, auf MOPO-Nachfrage. Was genau zum Absturz des Schornsteins führte, kann er nur vermuten: „Vielleicht sind durch die Vibrationen die alten Steine des Schornsteins gelockert worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.“

Die Polizei habe den Schaden aufgenommen und den Eigentümer aufgefordert, die Baustelle zu sichern. „Wir werden ein Gerüst aufstellen und das Dach abdichten“, so Kodas. Die Eigentümerfamilie hat über die Jahre schon drei Abrissanträge gestellt, die das Bezirksamt alle abgelehnt hat.