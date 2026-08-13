Zeugen Jehovas aus der ganzen Welt treffen sich am Wochenende zu einem Kongress im Hamburger Volksparkstadion. Hier wollen sie auch mit einem dunklen Kapitel abschließen.

Gut drei Jahre nach einem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg feiert die Religionsgemeinschaft einen großen Kongress im Hamburger Volksparkstadion. Zu der Veranstaltung von Freitag bis Sonntag werden 25.000 Teilnehmer pro Tag erwartet, davon 5000 aus dem Ausland. Weitere 30.000 Mitglieder würden das Programm im Frankfurter Waldstadion verfolgen, sagte der Sprecher von Jehovas Zeugen Norddeutschland, Michael Tsifidaris.

Es solle ein „christliches Fest der Liebe, des Friedens und auch der Völkerverständigung“ werden. Ankommende Gäste wurden vor einem Hotel in der Innenstadt von rund 200 Mitgliedern der Gemeinschaft mit Gesängen, Jubel und „We love you“-Rufen begrüßt.

Gemeinschaft will trauriges Kapitel schließen

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„Mit diesem internationalen Kongress versuchen wir, ein trauriges Kapitel zu schließen und mit Freude und der Unterstützung unserer internationalen Freunde ein neues Kapitel des Optimismus und auch eines positiven Blicks auf die Zukunft zu eröffnen“, sagte Tsifidaris. Am 9. März 2023 war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas kurz nach einem abendlichen Gottesdienst in ein Gemeindezentrum im Stadtteil Alsterdorf eingedrungen und hatte sieben Menschen – darunter ein ungeborenes Kind – und sich selbst erschossen.

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Mit dem Kongress will die Glaubensgemeinschaft auch an eine Versammlung auf der Hamburger Moorweide vor 80 Jahren erinnern. 1946 waren nach Angaben des Sprechers in der kriegszerstörten Stadt 4000 Gläubige aus ganz Norddeutschland zusammengekommen. Nach der Verfolgung unter dem NS-Regime hätten sie ein entschlossenes Zeichen für Frieden und Einheit gesetzt, sagte Tsifidaris.

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Martin Vomstein (l-r), stellvertrender Leiter Organisationskomitee, Michael Tsifidaris, regionaler Sprecher Norddeutschland, und Daniel Riedel, Leiter Organisationskomitee, geben eine Pressekonferenz vor dem internationalen Kongress der Zeugen Jehovas. dpa/ Georg Wendt

Die Versammlung 80 Jahre danach steht unter dem Motto „Ewiges Glück“. Ein Highlight der Veranstaltung sei die Bibelverfilmung „Die gute Botschaft von Jesus“ erklärte einer der stellvertretenden Leiter des Organisationskomitees, Martin Vomstein. An jedem Kongresstag werde eine Folge der Serie gezeigt.

Erinnerung an Zeugen Jehovas im KZ-Neuengamme

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Zum Rahmenprogramm gehören Besucherführungen durch die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, bei der es um die Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas geht. In dem Konzentrationslager seien mehr als 65 Bibelforscher – wie die Zeugen Jehovas damals genannt wurden – ums Leben gekommen, sagte der Leiter der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, Oliver von Wrochem, in einer Grußbotschaft. In der Gedenkstätte werde an rund 200 gefangene Zeugen Jehovas erinnert.

Für die Besucher wurde ein Kaninchenstall teilweise rekonstruiert, in dem einst inhaftierte und zwangsrekrutierte Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Angorakaninchen zur Wollproduktion züchten mussten. Unter Lebensgefahr hätten sie andere, vom Hungertod gezeichnete Häftlinge mit Nahrung versorgt und heimliche Bibelkurse veranstaltet, erklärte Tsifidaris.

Unter den Besuchern seien Nachkommen von Verfolgten. „Viele möchten etwas darüber erfahren, wie haben es die Zeugen Jehovas in der Vergangenheit geschafft, unter diesem extremen Druck ihren Glauben an Gott zu bewahren“, sagte Daniel Riedel, ebenfalls Leiter des Organisationskomitees. (dpa)