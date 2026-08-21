Das sind Hamburgs größte und kleinste Schulen

Mehr als 250.000 Hamburger Kinder starten jetzt ins neue Schuljahr. Einige Schulen beherbergen inzwischen mehr als 1000 Schüler – andere nur etwas mehr als 100.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Hamburgs Grundschulen variiert stark. (Symbolbild) dpa/Bahho Kara

Die Brotdose ist gepackt, der Ranzen geschultert – in Hamburg geht das neue Schuljahr 2026/27 los. Aktuelle Zahlen zeigen, welche Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien die meisten Schüler haben – und welche die wenigsten.

In der kommenden Woche starten am Dienstag rund 19.000 Schülerinnen und Schüler in den 1. Klassen. Die Schülerzahlen stagnieren damit an den Grundschulen weitestgehend. Grund hierfür ist unter anderem der allgemeine Geburtenrückgang. Diese Entwicklung führt dazu, dass in den Grundschulen erstmals die Anzahl zugewiesener Lehrkräfte-Stellen sinkt. An den Grundschulen werden 5329 Stellen für Vollzeitkräfte bereitgestellt (-31).

Das sind Hamburgs größte Grundschulen:

Schule Grumbrechtstraße in Heimfeld – 666 Schüler:innen

Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup – 646 Schüler:innen

Grundschule Marienthal – 643 Schüler:innen

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Das sind Hamburgs kleinste Grundschulen:

Ganztagsschule an der Elbe in Altona-Altstadt – 137 Schüler:innen

Schule Mittlerer Landweg in Billwerder – 109 Schüler:innen

Schule Cranz – 103 Schüler:innen

Hamburgs größte und kleinste Stadtteilschulen

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In die 5. Klassen an Stadtteilschulen und Gymnasien werden rund 17.400 Schüler:innen aufgenommen. Die Schülerzahlen steigen hier um rund zwei Prozent. Neu starten in diesem Schuljahr in Lohbrügge das „Bille-Gymnasium“ und als Langformschule die „Schule Leuschnerstraße – Grund- und Stadtteilschule“.

Das sind Hamburgs größte Stadtteilschulen:

Goethe-Schule-Harburg – 1844 Schüler:innen

Julius-Leber-Schule in Schnelsen – 1754 Schüler:innen

Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Dulsberg – 1745 Schüler:innen

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Das sind Hamburgs kleinste Stadtteilschulen:

Stadtteilschule Flottbek – 711 Schüler:innen

Stadtteilschule Finkenwerder – 564 Schüler:innen

Schule auf der Veddel – 434 Schüler:innen

Hamburgs größte und kleinste Gymnasien

5970 Vollzeitstellen für Lehrkräfte entfallen auf die Stadtteilschulen (+199) sowie 4013 auf die Gymnasien (−58). An den Gymnasien gab es dabei eine Verschiebung zugunsten der Stadtteilschulen: Zum 1. August 2026 wurde der Campus Zweiter Bildungsweg mit knapp 80 Lehrkräfte-Stellen statistisch von den Gymnasien zu den Stadtteilschulen verschoben.

Das sind Hamburgs größte Gymnasien:

Walddörfer Gymnasium in Volksdorf – 1343 Schüler:innen

Gymnasium Ohmoor in Niendorf – 1315 Schüler:innen

Gymnasium Allee in Altona-Nord – 1294 Schüler:innen

Das sind Hamburgs kleinste Gymnasien:

Kurt-Körber-Gymnasium in Billstedt – 564 Schüler:innen

Gymnasium Finkenwerder – 520 Schüler:innen

Deutsch-Französisches Gymnasium in Altona – 482 Schüler:innen