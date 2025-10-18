Zwei volle Jahre tat sich gar nichts beim Elbtower. Bei 100 Meter Höhe war Schluss, Investor René Benko ist pleite. Am Mittwoch wurde er wegen betrügerischen Konkursvergehens in Innsbruck zu 24 Monaten Haft verurteilt. Diverse weitere Verfahren laufen. Benko schmort also im Knast, doch sein Prestige-Projekt an den Elbbrücken wird fertig gebaut und dort soll um 2030 eines der besten europäischen Museen eröffnen.







