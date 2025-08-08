Das Abi in der Tasche: Bereits im Juli 2025 wurden die Durchschnittsnoten der Abiturienten an den öffentlichen Hamburger Gymnasien und Stadtteilschulen veröffentlicht. Jetzt liegen auch die Abi-Noten der 21 privaten Schulen der Stadt vor. Insgesamt schnitten die Schüler wieder besser ab als an staatlichen Schulen – eine Schule erreichte sogar einen Durchschnitt von 1,70.