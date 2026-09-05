Wo in Hamburg isst man am besten? Wir haben die fünf wichtigsten Gastro-Rankings der Stadt zu einer ultimativen Liste vereint:

Ohne zu viel zu verraten: Das Gourmet-Restaurant Haerlin ist das „beste“ Restaurant Hamburgs. (Archivbild) picture alliance / dpa | Guido Leifhelm

Auf der Suche nach den besten Restaurants in Hamburg? Die folgende Liste ist die Essenz der erstklassigen Rankings von Expertinnen und Experten. Mit dabei: Der Guide Michelin 2026, die Gault&Millau-Liste 2025, der Feinschmecker 2026, der Genuss-Michel 2026 und der Falstaff-Guide 2026. Herausgekommen sind die 50 besten Restaurants Hamburgs.

Zur Einordnung: Beim Guide Michelin sind maximal drei Sterne in der Wertung zu erreichen, insgesamt 16 Hamburger Restaurants wurden ausgezeichnet. Die Gault&Millau-Liste beinhaltet 26 Restaurants in Hamburg und vergibt zwischen einer und fünf Hauben, die roten Hauben zeichnen besondere Exzellenz aus.

Der Feinschmecker verleiht bis zu vier Punkte und hat in Hamburg 26 Restaurants ausgezeichnet. Beim Genuss-Michel 2026, dem Gastro-Preis des Genuss-Guide, wurden in 26 Kategorien Gewinner gefunden. Und zu guter Letzt: Der Falstaff vergibt maximal vier Gabeln und führt 110 Restaurants in Hamburg in seiner Liste für die besten Restaurants Deutschlands auf. Aus Sternen, Hauben, Gabeln und Punkten haben wir die 50 besten Restaurants der Stadt errechnet

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Preiskategorien: € = günstig, €€ = mittel, €€€ = gehoben, €€€€ = Fine Dining/Spitzenklasse

Die besten Restaurants in Hamburg: Platz 1 bis 10

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1. Haerlin

Auszeichnungen: Michelin 3 Sterne, Gault-Millau 5 schwarze Hauben, Feinschmecker 5 Punkte, Falstaff 4 Gabeln

Das gibt's: Der Sternekoch Christoph Rüffer steht für hochpräzise, zeitgemäße Haute Cuisine im Grandhotel-Ambiente. Menü-Küche auf absolutem Spitzenniveau.

Preise: €€€€

Adresse: Neuer Jungfernstieg 9–14, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–24 Uhr, So/Mo geschlossen

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2. The Table

Auszeichnungen: Michelin 3 Sterne, Gault-Millau 5 schwarze Hauben, Feinschmecker 4,5 Punkte, Falstaff 4 Gabeln

Das gibt's: International inspirierte Spitzenküche an einem geschwungenen Chef’s Table. Pro Abend nur wenige Plätze, sehr exklusiv.

Preise: €€€€

Adresse: Shanghaiallee 15, 20457 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 19–0 Uhr, So/Mo geschlossen

Kevin Fehling ist seit 2015 der Spitzenkoch von „The Table“. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

3. 100/200 Kitchen

Auszeichnungen: Michelin 2 Sterne, Gault-Millau 4 schwarze Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 4 Gabeln

Das gibt's: Thomas Imbusch kocht am offenen Herd saisonale Menüs mit starkem Produktfokus. Fine Dining mit Erlebnischarakter.

Preise: €€€€

Adresse: Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr/Sa/So 18:30–23 Uhr + Fr/Sa/So 12–15:30, Mi 9-23 Uhr

4. Lakeside

Auszeichnungen: Michelin 2 Sterne, Gault-Millau 3 rote Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 4 Gabeln

Das gibt's: Moderne, elegante Gourmetküche im Hotel The Fontenay mit Alsterblick. Menüorientiert, filigran und luxuriös.

Preise: €€€€

Adresse: Fontenay 10, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 19–0 Uhr, So/Mo geschlossen

Das Gourmetrestaurant Lakeside hat von der siebten Etage des „Fontenays” aus einen wunderschönen Alsterblick. (Archivbild) picture alliance / Christian Charisius/dpa | Christian Charisius

5. Arc

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Falstaff 2 Gabeln, Feinschmecker 3,5 Punkte und Testsieger „Junge Konzepte”, Genuss-Guide Testsieger „Szene-Läden”

Das gibt's: Junges Fine Dining mit pescetarischem Menü, regionalen Zutaten, Fermentation, Grill und Rauch. Modern, lässig, ambitioniert.

Preise: €€€€

Adresse: Eppendorfer Weg 58, 20259 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Fr 19:30–23 Uhr, Sa–Mo geschlossen

6. Piment

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 rote Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Wahabi Nouri verbindet französische Küche mit marokkanischen Aromen. Sehr persönliches, gewachsenes Sternerestaurant.

Preise: €€€€

Adresse: Lehmweg 29, 20251 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo/Di/Do–Sa 18:30–23 Uhr, Mi/So geschlossen

7. Atlantic Restaurant

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Gourmetrestaurant im Hotel Atlantic mit Degustationsmenü und vegetarischer Variante. Klassisches Luxushotel-Flair, moderne Küche.

Preise: €€€€

Adresse: An der Alster 72–79, 20099 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–23 Uhr, So/Mo geschlossen

Der ehemalige Küchenchef Alexander Meyer des Restaurants im Hotel Atlantic hat 2024 dem neuen Head Chef Fokke Mick die Kochlöffel übergeben. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

8. Hæbel

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Nachhaltige Fine-Dining-Küche auf St. Pauli, stark saisonal und persönlich. Kleines Restaurant mit Menüfokus.

Preise: €€€€

Adresse: Paul-Roosen-Straße 31, 22767 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–22 Uhr, So/Mo geschlossen

9. Heimatjuwel

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Regionale, saisonale Gourmetküche mit starkem Gemüsefokus; Fleisch oder Fisch können ergänzt werden. Unaufgeregt, nachhaltig, präzise.

Preise: €€€€

Adresse: Stellinger Weg 47, 20255 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen

10. Koer

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Moderne Marktküche in Winterhude, Restaurant und Bar zugleich. Jung, urban, produktstark.

Preise: €€€€

Adresse: Maria-Louisen-Straße 3, 22301 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo/Do–Sa 18-23:30 Uhr, So 17–20 Uhr, Di/Mi geschlossen

Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 11-20

11. Petit Amour

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Französische Opulenz trifft nordische Klarheit. Menüs mit vier bis sechs Gängen, auf Wunsch mit Wein- oder alkoholfreier Begleitung.

Preise: €€€€

Adresse: Spritzenplatz 11, 22765 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo/Do–So 18.45–23 Uhr, Di/Mi geschlossen

12. Jellyfish

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 rote Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Fisch und Meeresfrüchte im Gourmetformat, aber mit entspannter Atmosphäre. Menüs mit fünf bis sieben Gängen.

Preise: €€€€

Adresse: Weidenallee 12, 20357 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo/Do–So 18–23 Uhr + Sa/So 12–15, Di/Mi geschlossen

13. Zeik

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 rote Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Norddeutsche Küche trifft auf internationale Techniken. Gemüse spielt eine zentrale Rolle; angeboten werden sowohl Varianten mit Fisch oder Fleisch als auch vegetarische Menüs.

Preise: €€€€

Adresse: Sierichstraße 112, 22299 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–22 Uhr, Mo/So geschlossen

14. Landhaus Scherrer

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Das Landhaus Scherrer ist ein Klassiker der Hamburger Spitzengastronomie. Die Küche ist regional, hanseatisch, biozertifiziert und besonders gastorientiert.

Preise: €€€€

Adresse: Elbchaussee 130, 22763 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Sa 12–14:30 und 18-20:30, So geschlossen

Das Landhaus Scherrer befindet sich an der Elbchaussee im Hamburger Stadtteil Othmarschen. (Archivbild) picture alliance/dpa | Soeren Stache

15. Glorie

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Das À-la-carte-Restaurant befindet sich auf der Empore des 100/200. Serviert werden neu interpretierte Klassiker, darunter Steakcuts, Hummer und vegetarische Gerichte.

Preise: €€€€

Adresse: Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo, Do–So 18:30–23 Uhr + Fr–So 12–15:30, Di/Mi geschlossen

16. The Lisbeth

Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: André Stolle serviert in der Deichstraße feine, moderne Sterneküche. Das kleine, ambitionierte Restaurant trägt eine sehr persönliche kulinarische Handschrift.

Preise: €€€€

Adresse: Deichstraße 32, 20459 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 18:30–22:30 + Fr 12:30–15:30, Sa/So geschlossen

17. Fischereihafen Restaurant

Auszeichnungen: Genuss-Guide Restaurant des Jahres, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Das Fischereihafen Restaurant ist eine Hamburger Institution direkt an der Elbe. Auf der Karte stehen Fisch, Hummer, Bouillabaisse und norddeutsche Klassiker in einem gehobenen, traditionellen Rahmen.

Preise: €€€

Adresse: Große Elbstraße 143, 22767 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr

Die Hamburger Sterne-Köche (v. l.) Eike Iken vom Restaurant „Petit Amour”, Alexander Mayer vom „Atlantic Restaurant”, Kevin Fehling vom Restaurant „The Table” und Andre Stolle vom Restaurant „The Lisbeth” stehen bei der Michelin Zeremonie 2024. (Archivbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

18. Cornelia Poletto

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Genuss-Guide-Sieger „Gourmet“, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Feine italienische Küche in Eppendorf, die klassische Gerichte mit kreativen Ideen und norddeutschen Einflüssen verbindet.

Preise: €€€

Adresse: Eppendorfer Landstraße 80, 20249 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 12–15 Uhr + 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen

19. Matsumi

Auszeichnungen: Feinschmecker 2,5 Punkte, im Feinschmecker-Ranking „beste japanische Restaurants“ in Deutschland, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Das Matsumi ist eine Institution für authentische japanische Küche in Hamburg. Serviert werden Sushi, Sashimi und klassische japanische Gerichte aus hochwertigen Produkten.

Preise: €€€

Adresse: Colonnaden 96, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Fr 18–22:30 + Mi/Do 12–14 Uhr, Sa 17:30-22:30, So/Mo geschlossen

Hideaki Morita serviert Hühnchen mit Beilagen in kleinen Schalen im Restaurant Matsumi in Hamburg. (Archivbild) picture-alliance/ gms | Jens_Schierenbeck

20. Buddels Gasthaus

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Moderne, norddeutsch geprägte Gasthausküche mit regionalem und handwerklichem Schwerpunkt. Das Konzept ist deutlich ungezwungener als klassisches Fine Dining.

Preise: €€€

Adresse: Deichstraße 37, 20459 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15 Uhr + 17–23 Uhr, Sa/So geschlossen

Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 21-30

21. Hygge Brasserie & Bar

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Brasserie-Küche im gemütlichen Landhaus-Ambiente mit skandinavischen Einflüssen. Serviert wird gehobene Wohlfühlküche, die sich auch für ausgedehnte Abende eignet.

Preise: €€€

Adresse: Barons-Voght-Straße 179, 22607 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 16–23:30

22. Jacobs Restaurant

Auszeichnung: Gault-Millau 2 Hauben, Feinschmecker 3,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Klassische Küche im Hotel Louis C. Jacob direkt an der Elbe. Das gehobene Hotelrestaurant verbindet kulinarischen Anspruch mit hanseatischem Luxusgefühl.

Preise: €€€€

Adresse: Elbchaussee 401–403, 22609 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 18–21:30, So/Mo geschlossen

23. Nikkei Nine

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln

Das gibt's: Japanisch-peruanisch inspirierte Nikkei-Küche im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten. Auf der Karte stehen Sushi, Grillgerichte, Seafood und Cocktails in glamourösem Ambiente.

Preise: €€€€

Adresse: Neuer Jungfernstieg 9–14, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–So 18–0 Uhr, Mo geschlossen

Die Bar des Nikkei Nine Restaurants im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten. (Archivbild) picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB

24. Reichlich

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Modernes Restaurant mit ambitionierter, saisonaler Produktküche. Das Konzept ist urban und lässiger als das eines klassischen Gourmetrestaurants.

Preise: €€€

Adresse: Oberstraße 3, 20144 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–23:30, So 13–22:30, Mo geschlossen

25. Félix

Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Gehobene Küche mit einem modernen Bistro- und Restaurantansatz. Das Félix versteht sich eher als fein und entspannt denn als formell.

Preise: €€€

Adresse: Rupertistraße 26, 22609 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–23 Uhr + Sa 12:30–14:30, So/Mo geschlossen

26. Hobenköök

Auszeichnungen: Gault-Millau 1 rote Haube, Falstaff 1 Gabel

Das gibt's: Markthalle, Restaurant und Regionalitätskonzept unter einem Dach. Serviert wird norddeutsche Küche mit Produkten aus Hamburg und der umliegenden Region.

Preise: €€

Adresse: Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 9–23 Uhr, So/Mo geschlossen

Fischgericht auf Teller mit Besteck und Serviette auf Holztisch im Restaurant Hobenköök. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Carsten Milbret

27. Jing Jing

Auszeichnung: Gault-Millau 1 rote Haube

Das gibt's: Modern interpretierte asiatische Küche mit kräftigen Aromen. Das Jing Jing ist eher eine lebendige Szene- und Genussadresse als ein klassisches Gourmetrestaurant.

Preise: €€€

Adresse: Waterloohain 7, 22769 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Do 18–0 Uhr, Fr/Sa 18–2 Uhr, So/Mo geschlossen

28. XO Seafoodbar

Auszeichnungen: Gault-Millau 1 rote Haube, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Moderne Seafood-Bar mit Austern, Fisch, Krustentieren und kleinen Gerichten zum Teilen. Das Konzept ist lebendig, urban und konsequent produktorientiert.

Preise: €€€

Adresse: Paul-Roosen-Straße 22, 22767 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Fr 18–0 Uhr, Sa 17–0 Uhr, So/Mo geschlossen

29. Ugly Duckling

Auszeichnung: Genuss-Guide „Bester Newcomer”

Das gibt's: Nachhaltige Nose-to-Tail-Küche trifft auf Naturwein und moderne Bistro-Atmosphäre. Ein junges Konzept mit hohem kulinarischem Anspruch und viel Szene-Appeal.

Preise: €€€

Adresse: Kleine Reichenstraße 1, 20457 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Fr 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen

30. Kasa

Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Italien”, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Süditalienische Küche mit modernem Anspruch. Eine gute Adresse für Pasta, mediterrane Gerichte und eine lebendige, ungezwungene Atmosphäre.

Preise: €€

Adresse: Bellealliancestraße 32, 20259 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Sa 17–22 Uhr + Mo–Fr 12–15 Uhr, So geschlossen

Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 31-40

31. Legler’s

Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Frankreich”, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Französische Küche in Ottensen, ergänzt durch gute Drinks und herzlichen Service. Das Restaurant verbindet entspannten Bistro-Charme mit gehobenem Anspruch.

Preise: €€€

Adresse: Hohenesch 55, 22765 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–0 Uhr, So/Mo geschlossen

32. Nanai

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Spanien”

Das gibt's: Marktfrische mediterran-spanische Küche mit einem kreativen Twist. Ein junges Restaurantkonzept im Hamburger Stadtteil Winterhude.

Preise: €€€

Adresse: Dorotheenstraße 104, 22301 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–Sa 17–0 Uhr, So/Mo geschlossen

33. Nau

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Portugal”

Das gibt's: Portugiesische Klassiker und moderne Interpretationen im Hamburger Portugiesenviertel. Serviert werden Fisch, Fleisch und passende Weine in südlicher Atmosphäre.

Preise: €€

Adresse: Ditmar-Koel-Straße 13, 20459 Hamburg

Öffnungszeiten: So–Do 15:30–23 Uhr, Fr/Sa 15:30–0 Uhr

34. Xenios bei Themi

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Griechenland”

Das gibt's: Ein griechischer Klassiker mit herzlichem Service und traditioneller Küche. Helles Ambiente und viele Stammgäste sorgen für eine familiäre Atmosphäre.

Preise: €€

Adresse: Osterstraße 46, 20259 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 16:30–22 Uhr, Sa/So 12–22 Uhr

35. Chuan Heritage

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Asien”

Das gibt's: Authentische Sichuan-Küche mit ausgeprägter Schärfe, intensiver Würze und modernem Interior.

Preise: €€

Adresse: Eppendorfer Weg 204, 20251 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 17–22 Uhr, Sa/So 12–22 Uhr

36. L’Orient

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Orient”

Das gibt's: Orientalisch-levantinische Küche mit vielfältigen Aromen, Mezze und herzlicher Gastlichkeit.

Preise: €€

Adresse: Bahrenfelderstraße 172, 22765 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr

37. Goa

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Indien”

Das gibt's: Indische Küche mit aromatischen Currys, Naan und einer großen Gewürzvielfalt. Die ausgezeichnete Filiale befindet sich in der Langen Reihe.

Preise: €€

Adresse: Lange Reihe 29, 20099 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Do 12–22:30, Fr/Sa 12–23 Uhr, So 10–22:30

38. Greta Oto

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Weltweit”

Das gibt's: Südamerikanische Küche im Conrad Hamburg, kombiniert mit einem Bar-Konzept und opulentem Ambiente.

Preise: €€€

Adresse: Im Levantehaus Etage G, Bugenhagenstraße 8, 20095 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 18–23 Uhr + Mo–Fr 12–14 Uhr

39. Pfeiffers

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „International”, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: International ausgerichtetes Restaurant in einem Reetdachhaus in Lemsahl-Mellingstedt. Angeboten werden Fisch, Fleisch, Sushi und Sashimi in gehobener Qualität.

Preise: €€€

Adresse: An d. Alsterschleife 3, 22399 Wandsbek

Öffnungszeiten: Di–So 12–15 Uhr + Di, Mi, Do 18–22 Uhr, Fr 18–23 Uhr, Sa 17–23 Uhr, So 17–22 Uhr, Mo geschlossen

40. Pastorale

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Veggie & Vegan”

Das gibt's: Kreative Gemüseküche mit hohem Anspruch, überwiegend vegan und teilweise vegetarisch. Tagsüber dient der Ort als Kirchencafé, abends wird ein Fine-Dining-Konzept angeboten.

Preise: €€€

Adresse: Molkenbuhrstraße 8, 22525 Eimsbüttel

Öffnungszeiten: Di 11:30–14:30, Mi/Do/Fr 11:30–16:30, Sa/So/Mo geschlossen

Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 41-50

41. Theo’s

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Fleisch”

Das gibt's: Steakhouse im Grand Elysée mit dunklem Holz, Jazzclub-Atmosphäre und großen Fleischcuts.

Preise: €€€

Adresse: Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Sa 18–23 Uhr, So geschlossen

42. Yoshi

Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Sushi”, Falstaff 2 Gabeln

Das gibt's: Japanische Küche und Sushi direkt am Jungfernstieg. Hochwertiger Fisch, präzise Kreationen und klassisches Sushi-Handwerk stehen im Mittelpunkt.

Preise: €€€

Adresse: Im Alsterhaus, Jungfernstieg 16-20, Expresslift: Poststraße 8, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Sa 12–22 Uhr, So geschlossen

Das Sushi-Angebot im Yoshi im Alsterhaus ist breit gefächert. (Archivbild) picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB

43. Spaccaforno

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Pizza”

Das gibt's: Neapolitanische Pizza mit luftigem Rand und dünnem Boden. Angeboten werden sowohl klassische als auch kreative Beläge.

Preise: €€

Adresse: Erdkampsweg 6, 22335 Hamburg

Öffnungszeiten: Di–So 12–22 Uhr, Mo geschlossen

Adresse: Poelchaukamp 25-27, 22301 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 12–22 Uhr

Adresse: Börsenbrücke 4, 20457 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 12–22 Uhr, Sa 13:30–22 Uhr, So geschlossen

44. Dulf’s Burger

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Burger”

Das gibt's: Beliebtes Burgerrestaurant mit zahlreichen Varianten. Das Konzept ist deutlich unkomplizierter als die gehobenen Gourmetadressen des Rankings.

Preise: €€

Adresse: Karolinenstraße 2, 20357 Hamburg/ Eimsbütteler Chaussee 25, 20259 Hamburg/ Gertigstraße 57, 22303 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 11:30–22 Uhr

45. FrischeParadies Bistro

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Lunch”

Das gibt's: Feinkostmarkt und Bistro in einem: Gäste können zunächst Fisch und andere hochwertige Produkte einkaufen und anschließend an der Bar oder im Restaurant essen. Besonders empfehlenswert für Fischfans und zum Lunch.

Preise: €€

Adresse: Große Elbstraße 210, 22767 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr, So geschlossen

Im Frischeparadies Hamburg kann man regionale Produkte kaufen, aber auch im Bistro essen gehen. (Archivbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

46. Bullerei

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Heimatküche”

Das gibt's: Das Restaurant von Tim Mälzer in den Schanzenhöfen steht für moderne, ehrliche Küche in einem großstädtischen Industrieambiente.

Preise: €€€

Adresse: Lagerstraße 34b, 20357 Hamburg

Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr

47 Reitstall Klövensteen

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Nord”

Das gibt's: Moderne Küche und kreative Hausmannskost in einer traditionsreichen Reitstall-Atmosphäre.

Preise: €€

Adresse: Uetersener Weg 100, 22869 Schenefeld

Öffnungszeiten: Mi–So 12–23 Uhr, Mo/Di geschlossen

48 Gasthaus Zur Post

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Süd”

Das gibt's: Historisches Gasthaus in Cranz mit regional geprägter Fischküche und klassischem norddeutschem Charakter.

Preise: €€€

Adresse: Estedeich 88, 21129 Hamburg

Öffnungszeiten: Mi–So 11:30–20:30, Mo/Di geschlossen

49 Alte Rader Schule

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Ost”

Das gibt's: Deftige Klassiker wie Wildgulasch, Wiener Schnitzel und Hamburger Pannfisch prägen die Speisekarte.

Preise: €€

Adresse: Rader Weg 209, 22889 Tangstedt-Rade

Öffnungszeiten: Di/Mi/Do 12–22 Uhr, Fr/Sa 12–23 Uhr, So 12–21 Uhr, Mo geschlossen

50 Viscvle

Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Lüneburg”

Das gibt's: Crossover-Küche mit südafrikanischen Einflüssen und Blick auf das Wasser.

Preise: €€€

Adresse: Salzstraße Am Wasser 3-5, 21335 Lüneburg

Öffnungszeiten: Di–Fr 17–0 Uhr, Sa 12–0 Uhr, So/Mo geschlossen