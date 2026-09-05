Hamburg
Das sind die 50 besten Restaurants in Hamburg
Wo in Hamburg isst man am besten? Wir haben die fünf wichtigsten Gastro-Rankings der Stadt zu einer ultimativen Liste vereint:
Auf der Suche nach den besten Restaurants in Hamburg? Die folgende Liste ist die Essenz der erstklassigen Rankings von Expertinnen und Experten. Mit dabei: Der Guide Michelin 2026, die Gault&Millau-Liste 2025, der Feinschmecker 2026, der Genuss-Michel 2026 und der Falstaff-Guide 2026. Herausgekommen sind die 50 besten Restaurants Hamburgs.
Zur Einordnung: Beim Guide Michelin sind maximal drei Sterne in der Wertung zu erreichen, insgesamt 16 Hamburger Restaurants wurden ausgezeichnet. Die Gault&Millau-Liste beinhaltet 26 Restaurants in Hamburg und vergibt zwischen einer und fünf Hauben, die roten Hauben zeichnen besondere Exzellenz aus.
Der Feinschmecker verleiht bis zu vier Punkte und hat in Hamburg 26 Restaurants ausgezeichnet. Beim Genuss-Michel 2026, dem Gastro-Preis des Genuss-Guide, wurden in 26 Kategorien Gewinner gefunden. Und zu guter Letzt: Der Falstaff vergibt maximal vier Gabeln und führt 110 Restaurants in Hamburg in seiner Liste für die besten Restaurants Deutschlands auf. Aus Sternen, Hauben, Gabeln und Punkten haben wir die 50 besten Restaurants der Stadt errechnet
Preiskategorien: € = günstig, €€ = mittel, €€€ = gehoben, €€€€ = Fine Dining/Spitzenklasse
Die besten Restaurants in Hamburg: Platz 1 bis 10
1. Haerlin
Auszeichnungen: Michelin 3 Sterne, Gault-Millau 5 schwarze Hauben, Feinschmecker 5 Punkte, Falstaff 4 Gabeln
Das gibt's: Der Sternekoch Christoph Rüffer steht für hochpräzise, zeitgemäße Haute Cuisine im Grandhotel-Ambiente. Menü-Küche auf absolutem Spitzenniveau.
Preise: €€€€
Adresse: Neuer Jungfernstieg 9–14, 20354 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–24 Uhr, So/Mo geschlossen
2. The Table
Auszeichnungen: Michelin 3 Sterne, Gault-Millau 5 schwarze Hauben, Feinschmecker 4,5 Punkte, Falstaff 4 Gabeln
Das gibt's: International inspirierte Spitzenküche an einem geschwungenen Chef’s Table. Pro Abend nur wenige Plätze, sehr exklusiv.
Preise: €€€€
Adresse: Shanghaiallee 15, 20457 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 19–0 Uhr, So/Mo geschlossen
3. 100/200 Kitchen
Auszeichnungen: Michelin 2 Sterne, Gault-Millau 4 schwarze Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 4 Gabeln
Das gibt's: Thomas Imbusch kocht am offenen Herd saisonale Menüs mit starkem Produktfokus. Fine Dining mit Erlebnischarakter.
Preise: €€€€
Adresse: Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr/Sa/So 18:30–23 Uhr + Fr/Sa/So 12–15:30, Mi 9-23 Uhr
4. Lakeside
Auszeichnungen: Michelin 2 Sterne, Gault-Millau 3 rote Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 4 Gabeln
Das gibt's: Moderne, elegante Gourmetküche im Hotel The Fontenay mit Alsterblick. Menüorientiert, filigran und luxuriös.
Preise: €€€€
Adresse: Fontenay 10, 20354 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 19–0 Uhr, So/Mo geschlossen
5. Arc
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Falstaff 2 Gabeln, Feinschmecker 3,5 Punkte und Testsieger „Junge Konzepte”, Genuss-Guide Testsieger „Szene-Läden”
Das gibt's: Junges Fine Dining mit pescetarischem Menü, regionalen Zutaten, Fermentation, Grill und Rauch. Modern, lässig, ambitioniert.
Preise: €€€€
Adresse: Eppendorfer Weg 58, 20259 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Fr 19:30–23 Uhr, Sa–Mo geschlossen
6. Piment
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 rote Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Wahabi Nouri verbindet französische Küche mit marokkanischen Aromen. Sehr persönliches, gewachsenes Sternerestaurant.
Preise: €€€€
Adresse: Lehmweg 29, 20251 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do–Sa 18:30–23 Uhr, Mi/So geschlossen
7. Atlantic Restaurant
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Gourmetrestaurant im Hotel Atlantic mit Degustationsmenü und vegetarischer Variante. Klassisches Luxushotel-Flair, moderne Küche.
Preise: €€€€
Adresse: An der Alster 72–79, 20099 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–23 Uhr, So/Mo geschlossen
8. Hæbel
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Nachhaltige Fine-Dining-Küche auf St. Pauli, stark saisonal und persönlich. Kleines Restaurant mit Menüfokus.
Preise: €€€€
Adresse: Paul-Roosen-Straße 31, 22767 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–22 Uhr, So/Mo geschlossen
9. Heimatjuwel
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Regionale, saisonale Gourmetküche mit starkem Gemüsefokus; Fleisch oder Fisch können ergänzt werden. Unaufgeregt, nachhaltig, präzise.
Preise: €€€€
Adresse: Stellinger Weg 47, 20255 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen
10. Koer
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Moderne Marktküche in Winterhude, Restaurant und Bar zugleich. Jung, urban, produktstark.
Preise: €€€€
Adresse: Maria-Louisen-Straße 3, 22301 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo/Do–Sa 18-23:30 Uhr, So 17–20 Uhr, Di/Mi geschlossen
Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 11-20
11. Petit Amour
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 3 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Französische Opulenz trifft nordische Klarheit. Menüs mit vier bis sechs Gängen, auf Wunsch mit Wein- oder alkoholfreier Begleitung.
Preise: €€€€
Adresse: Spritzenplatz 11, 22765 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo/Do–So 18.45–23 Uhr, Di/Mi geschlossen
12. Jellyfish
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 rote Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Fisch und Meeresfrüchte im Gourmetformat, aber mit entspannter Atmosphäre. Menüs mit fünf bis sieben Gängen.
Preise: €€€€
Adresse: Weidenallee 12, 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo/Do–So 18–23 Uhr + Sa/So 12–15, Di/Mi geschlossen
13. Zeik
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 rote Hauben, Feinschmecker 4 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Norddeutsche Küche trifft auf internationale Techniken. Gemüse spielt eine zentrale Rolle; angeboten werden sowohl Varianten mit Fisch oder Fleisch als auch vegetarische Menüs.
Preise: €€€€
Adresse: Sierichstraße 112, 22299 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–22 Uhr, Mo/So geschlossen
14. Landhaus Scherrer
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Das Landhaus Scherrer ist ein Klassiker der Hamburger Spitzengastronomie. Die Küche ist regional, hanseatisch, biozertifiziert und besonders gastorientiert.
Preise: €€€€
Adresse: Elbchaussee 130, 22763 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Sa 12–14:30 und 18-20:30, So geschlossen
15. Glorie
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Das À-la-carte-Restaurant befindet sich auf der Empore des 100/200. Serviert werden neu interpretierte Klassiker, darunter Steakcuts, Hummer und vegetarische Gerichte.
Preise: €€€€
Adresse: Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo, Do–So 18:30–23 Uhr + Fr–So 12–15:30, Di/Mi geschlossen
16. The Lisbeth
Auszeichnungen: Michelin 1 Stern, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: André Stolle serviert in der Deichstraße feine, moderne Sterneküche. Das kleine, ambitionierte Restaurant trägt eine sehr persönliche kulinarische Handschrift.
Preise: €€€€
Adresse: Deichstraße 32, 20459 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 18:30–22:30 + Fr 12:30–15:30, Sa/So geschlossen
17. Fischereihafen Restaurant
Auszeichnungen: Genuss-Guide Restaurant des Jahres, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Das Fischereihafen Restaurant ist eine Hamburger Institution direkt an der Elbe. Auf der Karte stehen Fisch, Hummer, Bouillabaisse und norddeutsche Klassiker in einem gehobenen, traditionellen Rahmen.
Preise: €€€
Adresse: Große Elbstraße 143, 22767 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr
18. Cornelia Poletto
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Genuss-Guide-Sieger „Gourmet“, Feinschmecker 2,5 Punkte, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Feine italienische Küche in Eppendorf, die klassische Gerichte mit kreativen Ideen und norddeutschen Einflüssen verbindet.
Preise: €€€
Adresse: Eppendorfer Landstraße 80, 20249 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 12–15 Uhr + 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen
19. Matsumi
Auszeichnungen: Feinschmecker 2,5 Punkte, im Feinschmecker-Ranking „beste japanische Restaurants“ in Deutschland, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Das Matsumi ist eine Institution für authentische japanische Küche in Hamburg. Serviert werden Sushi, Sashimi und klassische japanische Gerichte aus hochwertigen Produkten.
Preise: €€€
Adresse: Colonnaden 96, 20354 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Fr 18–22:30 + Mi/Do 12–14 Uhr, Sa 17:30-22:30, So/Mo geschlossen
20. Buddels Gasthaus
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Moderne, norddeutsch geprägte Gasthausküche mit regionalem und handwerklichem Schwerpunkt. Das Konzept ist deutlich ungezwungener als klassisches Fine Dining.
Preise: €€€
Adresse: Deichstraße 37, 20459 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15 Uhr + 17–23 Uhr, Sa/So geschlossen
Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 21-30
21. Hygge Brasserie & Bar
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Brasserie-Küche im gemütlichen Landhaus-Ambiente mit skandinavischen Einflüssen. Serviert wird gehobene Wohlfühlküche, die sich auch für ausgedehnte Abende eignet.
Preise: €€€
Adresse: Barons-Voght-Straße 179, 22607 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 16–23:30
22. Jacobs Restaurant
Auszeichnung: Gault-Millau 2 Hauben, Feinschmecker 3,5 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Klassische Küche im Hotel Louis C. Jacob direkt an der Elbe. Das gehobene Hotelrestaurant verbindet kulinarischen Anspruch mit hanseatischem Luxusgefühl.
Preise: €€€€
Adresse: Elbchaussee 401–403, 22609 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 18–21:30, So/Mo geschlossen
23. Nikkei Nine
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Feinschmecker 3 Punkte, Falstaff 3 Gabeln
Das gibt's: Japanisch-peruanisch inspirierte Nikkei-Küche im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten. Auf der Karte stehen Sushi, Grillgerichte, Seafood und Cocktails in glamourösem Ambiente.
Preise: €€€€
Adresse: Neuer Jungfernstieg 9–14, 20354 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–So 18–0 Uhr, Mo geschlossen
24. Reichlich
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 Hauben, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Modernes Restaurant mit ambitionierter, saisonaler Produktküche. Das Konzept ist urban und lässiger als das eines klassischen Gourmetrestaurants.
Preise: €€€
Adresse: Oberstraße 3, 20144 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–23:30, So 13–22:30, Mo geschlossen
25. Félix
Auszeichnungen: Gault-Millau 2 schwarze Hauben, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Gehobene Küche mit einem modernen Bistro- und Restaurantansatz. Das Félix versteht sich eher als fein und entspannt denn als formell.
Preise: €€€
Adresse: Rupertistraße 26, 22609 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–23 Uhr + Sa 12:30–14:30, So/Mo geschlossen
26. Hobenköök
Auszeichnungen: Gault-Millau 1 rote Haube, Falstaff 1 Gabel
Das gibt's: Markthalle, Restaurant und Regionalitätskonzept unter einem Dach. Serviert wird norddeutsche Küche mit Produkten aus Hamburg und der umliegenden Region.
Preise: €€
Adresse: Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 9–23 Uhr, So/Mo geschlossen
27. Jing Jing
Auszeichnung: Gault-Millau 1 rote Haube
Das gibt's: Modern interpretierte asiatische Küche mit kräftigen Aromen. Das Jing Jing ist eher eine lebendige Szene- und Genussadresse als ein klassisches Gourmetrestaurant.
Preise: €€€
Adresse: Waterloohain 7, 22769 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Do 18–0 Uhr, Fr/Sa 18–2 Uhr, So/Mo geschlossen
28. XO Seafoodbar
Auszeichnungen: Gault-Millau 1 rote Haube, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Moderne Seafood-Bar mit Austern, Fisch, Krustentieren und kleinen Gerichten zum Teilen. Das Konzept ist lebendig, urban und konsequent produktorientiert.
Preise: €€€
Adresse: Paul-Roosen-Straße 22, 22767 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Fr 18–0 Uhr, Sa 17–0 Uhr, So/Mo geschlossen
29. Ugly Duckling
Auszeichnung: Genuss-Guide „Bester Newcomer”
Das gibt's: Nachhaltige Nose-to-Tail-Küche trifft auf Naturwein und moderne Bistro-Atmosphäre. Ein junges Konzept mit hohem kulinarischem Anspruch und viel Szene-Appeal.
Preise: €€€
Adresse: Kleine Reichenstraße 1, 20457 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Fr 18–23 Uhr, So/Mo geschlossen
30. Kasa
Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Italien”, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Süditalienische Küche mit modernem Anspruch. Eine gute Adresse für Pasta, mediterrane Gerichte und eine lebendige, ungezwungene Atmosphäre.
Preise: €€
Adresse: Bellealliancestraße 32, 20259 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Sa 17–22 Uhr + Mo–Fr 12–15 Uhr, So geschlossen
Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 31-40
31. Legler’s
Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Frankreich”, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Französische Küche in Ottensen, ergänzt durch gute Drinks und herzlichen Service. Das Restaurant verbindet entspannten Bistro-Charme mit gehobenem Anspruch.
Preise: €€€
Adresse: Hohenesch 55, 22765 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 17:30–0 Uhr, So/Mo geschlossen
32. Nanai
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Spanien”
Das gibt's: Marktfrische mediterran-spanische Küche mit einem kreativen Twist. Ein junges Restaurantkonzept im Hamburger Stadtteil Winterhude.
Preise: €€€
Adresse: Dorotheenstraße 104, 22301 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–Sa 17–0 Uhr, So/Mo geschlossen
33. Nau
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Portugal”
Das gibt's: Portugiesische Klassiker und moderne Interpretationen im Hamburger Portugiesenviertel. Serviert werden Fisch, Fleisch und passende Weine in südlicher Atmosphäre.
Preise: €€
Adresse: Ditmar-Koel-Straße 13, 20459 Hamburg
Öffnungszeiten: So–Do 15:30–23 Uhr, Fr/Sa 15:30–0 Uhr
34. Xenios bei Themi
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Griechenland”
Das gibt's: Ein griechischer Klassiker mit herzlichem Service und traditioneller Küche. Helles Ambiente und viele Stammgäste sorgen für eine familiäre Atmosphäre.
Preise: €€
Adresse: Osterstraße 46, 20259 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 16:30–22 Uhr, Sa/So 12–22 Uhr
35. Chuan Heritage
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Asien”
Das gibt's: Authentische Sichuan-Küche mit ausgeprägter Schärfe, intensiver Würze und modernem Interior.
Preise: €€
Adresse: Eppendorfer Weg 204, 20251 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 17–22 Uhr, Sa/So 12–22 Uhr
36. L’Orient
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Orient”
Das gibt's: Orientalisch-levantinische Küche mit vielfältigen Aromen, Mezze und herzlicher Gastlichkeit.
Preise: €€
Adresse: Bahrenfelderstraße 172, 22765 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr
37. Goa
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Indien”
Das gibt's: Indische Küche mit aromatischen Currys, Naan und einer großen Gewürzvielfalt. Die ausgezeichnete Filiale befindet sich in der Langen Reihe.
Preise: €€
Adresse: Lange Reihe 29, 20099 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Do 12–22:30, Fr/Sa 12–23 Uhr, So 10–22:30
38. Greta Oto
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Weltweit”
Das gibt's: Südamerikanische Küche im Conrad Hamburg, kombiniert mit einem Bar-Konzept und opulentem Ambiente.
Preise: €€€
Adresse: Im Levantehaus Etage G, Bugenhagenstraße 8, 20095 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 18–23 Uhr + Mo–Fr 12–14 Uhr
39. Pfeiffers
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „International”, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: International ausgerichtetes Restaurant in einem Reetdachhaus in Lemsahl-Mellingstedt. Angeboten werden Fisch, Fleisch, Sushi und Sashimi in gehobener Qualität.
Preise: €€€
Adresse: An d. Alsterschleife 3, 22399 Wandsbek
Öffnungszeiten: Di–So 12–15 Uhr + Di, Mi, Do 18–22 Uhr, Fr 18–23 Uhr, Sa 17–23 Uhr, So 17–22 Uhr, Mo geschlossen
40. Pastorale
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Veggie & Vegan”
Das gibt's: Kreative Gemüseküche mit hohem Anspruch, überwiegend vegan und teilweise vegetarisch. Tagsüber dient der Ort als Kirchencafé, abends wird ein Fine-Dining-Konzept angeboten.
Preise: €€€
Adresse: Molkenbuhrstraße 8, 22525 Eimsbüttel
Öffnungszeiten: Di 11:30–14:30, Mi/Do/Fr 11:30–16:30, Sa/So/Mo geschlossen
Die besten Restaurants Hamburgs: Platz 41-50
41. Theo’s
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Fleisch”
Das gibt's: Steakhouse im Grand Elysée mit dunklem Holz, Jazzclub-Atmosphäre und großen Fleischcuts.
Preise: €€€
Adresse: Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Sa 18–23 Uhr, So geschlossen
42. Yoshi
Auszeichnungen: Genuss-Guide-Sieger „Sushi”, Falstaff 2 Gabeln
Das gibt's: Japanische Küche und Sushi direkt am Jungfernstieg. Hochwertiger Fisch, präzise Kreationen und klassisches Sushi-Handwerk stehen im Mittelpunkt.
Preise: €€€
Adresse: Im Alsterhaus, Jungfernstieg 16-20, Expresslift: Poststraße 8, 20354 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Sa 12–22 Uhr, So geschlossen
43. Spaccaforno
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Pizza”
Das gibt's: Neapolitanische Pizza mit luftigem Rand und dünnem Boden. Angeboten werden sowohl klassische als auch kreative Beläge.
Preise: €€
Adresse: Erdkampsweg 6, 22335 Hamburg
Öffnungszeiten: Di–So 12–22 Uhr, Mo geschlossen
Adresse: Poelchaukamp 25-27, 22301 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 12–22 Uhr
Adresse: Börsenbrücke 4, 20457 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12–22 Uhr, Sa 13:30–22 Uhr, So geschlossen
44. Dulf’s Burger
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Burger”
Das gibt's: Beliebtes Burgerrestaurant mit zahlreichen Varianten. Das Konzept ist deutlich unkomplizierter als die gehobenen Gourmetadressen des Rankings.
Preise: €€
Adresse: Karolinenstraße 2, 20357 Hamburg/ Eimsbütteler Chaussee 25, 20259 Hamburg/ Gertigstraße 57, 22303 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 11:30–22 Uhr
45. FrischeParadies Bistro
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Lunch”
Das gibt's: Feinkostmarkt und Bistro in einem: Gäste können zunächst Fisch und andere hochwertige Produkte einkaufen und anschließend an der Bar oder im Restaurant essen. Besonders empfehlenswert für Fischfans und zum Lunch.
Preise: €€
Adresse: Große Elbstraße 210, 22767 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr, So geschlossen
46. Bullerei
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Heimatküche”
Das gibt's: Das Restaurant von Tim Mälzer in den Schanzenhöfen steht für moderne, ehrliche Küche in einem großstädtischen Industrieambiente.
Preise: €€€
Adresse: Lagerstraße 34b, 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Täglich 12–23 Uhr
47 Reitstall Klövensteen
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Nord”
Das gibt's: Moderne Küche und kreative Hausmannskost in einer traditionsreichen Reitstall-Atmosphäre.
Preise: €€
Adresse: Uetersener Weg 100, 22869 Schenefeld
Öffnungszeiten: Mi–So 12–23 Uhr, Mo/Di geschlossen
48 Gasthaus Zur Post
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Süd”
Das gibt's: Historisches Gasthaus in Cranz mit regional geprägter Fischküche und klassischem norddeutschem Charakter.
Preise: €€€
Adresse: Estedeich 88, 21129 Hamburg
Öffnungszeiten: Mi–So 11:30–20:30, Mo/Di geschlossen
49 Alte Rader Schule
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Umland Ost”
Das gibt's: Deftige Klassiker wie Wildgulasch, Wiener Schnitzel und Hamburger Pannfisch prägen die Speisekarte.
Preise: €€
Adresse: Rader Weg 209, 22889 Tangstedt-Rade
Öffnungszeiten: Di/Mi/Do 12–22 Uhr, Fr/Sa 12–23 Uhr, So 12–21 Uhr, Mo geschlossen
50 Viscvle
Auszeichnung: Genuss-Guide-Sieger „Lüneburg”
Das gibt's: Crossover-Küche mit südafrikanischen Einflüssen und Blick auf das Wasser.
Preise: €€€
Adresse: Salzstraße Am Wasser 3-5, 21335 Lüneburg
Öffnungszeiten: Di–Fr 17–0 Uhr, Sa 12–0 Uhr, So/Mo geschlossen
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