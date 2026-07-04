Das Grillen von Gemüse wird immer beliebter. Wie kreativ das sein kann, zeigte ein Grillwettbewerb in Hamburg.

Der Sieger-Teller beim Grill-Wettbewerb: Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc und Sauerteig-Crunch Eleplant

Fünf Kandidatinnen traten Ende Juni beim Wettbewerb zum „(Ele)Plant-based Grillchampion 2026“ in Hamburg an. Siegerin wurde Camilla Hanneman aus Jork mit ihrem Rezept Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc und Sauerteig Crunch.

„Es geht darum, die Kreativität beim veganen Grillen zu feiern“, sagt Harald Guimarães, Marketingleiter bei Eleplant, die den pflanzlichen Grillchampion zum zweiten Mal suchten. Eleplant ist eine Butteralternative aus pflanzlichen Fetten.

Die Vegan-Kolumne über den Grillwettbewerb lesen Sie hier. Viel Spaß mit dem Rezept von Camilla Hannemann beim Nachgrillen:

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Zutaten für das Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc

2 kleine Romana-/Römersalate, halbiert

8 kleine Baby-Zucchini, längs halbiert

1 Bund Frühlauch/Frühlingszwiebeln

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Zutaten für das Kräuteröl

1 Bund Schnittlauch

etwas Frühlauchgrün

optional etwas frischer Estragon

ca. 100 ml neutrales Öl Grüne

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Zutaten für die Eleplant-Beurre-Blanc-Sauce

1 kl. Flasche trockener Weißwein

2 Schalotten, fein gewürfelt

60–80 ml heller Essig

120–150 g Eleplant-Butter (kalt gewürfelt)

Salz

Pfeffer

Zutaten für den Sauerteig-Crunch

ca. 80–100 g Sauerteigbrösel

2 EL Eleplant-Butter

1 kleine Knoblauchzehe

fein gerieben Abrieb einer halben Zitrone

2–3 TL fein gehackte Bärlauchkapern

schwarzer Pfeffer

etwas Salz

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Zubereitung des Grill-Gerichts