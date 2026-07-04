Hamburg
Das Sieger-Rezept vom Grill-Wettbewerb
Das Grillen von Gemüse wird immer beliebter. Wie kreativ das sein kann, zeigte ein Grillwettbewerb in Hamburg.
Fünf Kandidatinnen traten Ende Juni beim Wettbewerb zum „(Ele)Plant-based Grillchampion 2026“ in Hamburg an. Siegerin wurde Camilla Hanneman aus Jork mit ihrem Rezept Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc und Sauerteig Crunch.
„Es geht darum, die Kreativität beim veganen Grillen zu feiern“, sagt Harald Guimarães, Marketingleiter bei Eleplant, die den pflanzlichen Grillchampion zum zweiten Mal suchten. Eleplant ist eine Butteralternative aus pflanzlichen Fetten.
Die Vegan-Kolumne über den Grillwettbewerb lesen Sie hier. Viel Spaß mit dem Rezept von Camilla Hannemann beim Nachgrillen:
Zutaten für das Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc
2 kleine Romana-/Römersalate, halbiert
8 kleine Baby-Zucchini, längs halbiert
1 Bund Frühlauch/Frühlingszwiebeln
Zutaten für das Kräuteröl
1 Bund Schnittlauch
etwas Frühlauchgrün
optional etwas frischer Estragon
ca. 100 ml neutrales Öl Grüne
Zutaten für die Eleplant-Beurre-Blanc-Sauce
1 kl. Flasche trockener Weißwein
2 Schalotten, fein gewürfelt
60–80 ml heller Essig
120–150 g Eleplant-Butter (kalt gewürfelt)
Salz
Pfeffer
Zutaten für den Sauerteig-Crunch
ca. 80–100 g Sauerteigbrösel
2 EL Eleplant-Butter
1 kleine Knoblauchzehe
fein gerieben Abrieb einer halben Zitrone
2–3 TL fein gehackte Bärlauchkapern
schwarzer Pfeffer
etwas Salz
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Zubereitung des Grill-Gerichts
Kräuteröl vorbereiten Schnittlauch, Frühlauchgrün und optional Estragon kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken und gut ausdrücken. Mit neutralem Öl fein mixen und kaltstellen.
Beurre-Blanc-Reduktion vorbereiten Weißwein mit Schalotten und Essig stark einkochen, bis nur noch eine intensive Reduktion übrig bleibt. Anschließend abseihen.
Sauerteig-Crunch herstellen Eleplant-Butter in einer Pfanne schmelzen. Sauerteigbrösel goldbraun rösten. Knoblauch kurz mitrösten. Zitronenabrieb, Pfeffer und fein gehackte Bärlauchkapern unterheben.
Gemüse grillen Romana, Baby-Zucchini und Frühlauch leicht mit geschmolzener Eleplant-Butter bestreichen und auf dem Grill bei hoher Hitze rösten, bis kräftige Röstaromen entstehen. Der Romana wird nur kurz gegrillt, damit er Frische und Biss behält.
Sauce vollenden: Die vorbereitete Weißweinreduktion erhitzen und kalte Eleplant-Butter stückweise einmontieren, bis eine cremige Beurre Blanc entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Kräuteröl erst zum Schluss einziehen, damit Farbe und Frische erhalten bleiben.
Anrichten: Die grüne Eleplant-Beurre-Blanc als Spiegel auf den Teller geben. Gegrillten Romana, Baby-Zucchini, Frühlauch nebeneinander auf den Teller und mit dem warmen Sauerteig-Crunch und einigen Bärlauchkapern vollenden.
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