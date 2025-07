Das Schulessen in Hamburg wird teurer

Die Hamburger Schulbehörde hebt den Höchstpreis des Mittagessens an Schulen abermals an. Zum August steigt der Maximalbeitrag, den Eltern zahlen müssen, um 30 Cent auf fünf Euro, wie die Behörde in einem Brief mitteilte. Die Behörde begründete den Anstieg mit nach wie vor hohen Lebensmittelpreisen. Der bisherige Beitrag decke nicht die Kosten.

Laut Brief können die Caterer bis Jahresende bis zu 5,60 Euro je Mittagessen abrechnen. Die Schulbehörde übernimmt davon bis zu 60 Cent.

Das Schulessen wurde schon in der Vergangenheit teurer

„Es war immer klar, dass die Behörde nicht dauerhaft die Mehrkosten der Caterer übernehmen kann“, sagte der Behördensprecher. Das sei nicht Aufgabe der Behörde und könne nicht dauerhaft finanziert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Lokal von Gastro-Duo: „Wir machen die beste Pho Hamburgs!”

Schon in der Vergangenheit ist die Beteiligung der Eltern gestiegen. Zum Vergleich: Anfang vergangenen Jahres kostete ein Mittagessen in den Schulmensen die Eltern höchstens 4,35 Euro. (dpa/mp)