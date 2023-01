Es gibt eine Erzählung der Hamburger Politik, die ziemlich lange aufrecht erhalten wurde – und auch immer noch zu hören ist: In der Stadt gibt es keine richtigen Corona-Hotspots, die Hamburger:innen sind so mobil, dass sie sich überall das Virus einhandeln würden.

Die durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenzen in Hamburg sind je nach Stadtteil höchst unterschiedlich. An einigen Orten dieser Stadt ist das Virus deutlich weniger verbreitet als an anderen – und das ziemlich konstant über längere Zeit. Was das über Hamburg aussagt, hat die MOPO anhand verschiedener Parameter analysiert.

Das mag richtig sein, ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Lebensumstände von Menschen haben nach allem was man weiß maßgeblich Einfluss darauf, wo das Virus florieren kann – und wo nicht.

Diese Stadtteile in Hamburg sind am stärksten von Corona betroffen

Die MOPO hatte zuletzt bereits berichtet, welche Stadtteile seit April am häufigsten in den Top 5 der betroffenen Corona-Gebiete sind. Dazu gehören Neuallermöhe, Veddel, Hammerbrook, Neuenfelde und Jenfeld, die allgemein als ökonomisch benachteiligt gelten. Daneben gibt es auch Stadtteile, gerade in ländlichen Gegenden, die etwa im November gar keine Fälle aufwiesen (siehe interaktive Karte).

Ein Blick auf verschiedene Indikatoren im Vergleich zur Stadtteil-Sieben-Tage-Inzidenz bestätigt das ökonomische Gefälle, aber auch andere Faktoren könnten eine starke Rolle bei der Virus-Betroffenheit der Stadtteile spielen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass es nicht den einen Grund für höhere Inzidenzen gibt und es auch immer zu Abweichungen kommen kann. Eine Auswahl:

Haushalte mit Kindern: Kinder sind die letzte Gruppe, die zum Impfen aufgerufen wurde – einige Altersgruppen sind noch gar nicht für eine Impfung vorgesehen. Dementsprechend schwierig war es für diese Gruppe bislang, dem Virus zu entgehen – die Inzidenzen in der Altersgruppe sind auch vergleichsweise hoch.

Ein Blick auf den Anteil der Haushalte mit Kindern nach Stadtteilen zeigt: Dort, wo besonders viele Kinder leben, wie beispielhaft in Neuallermöhe (30,9 Prozent der Haushalte sind mit Kind), ist die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt im November meist auch höher gewesen als in kinderarmen Stadtteilen wie Eilbek.

Die Wohnverhältnisse könnten eine Rolle in der Pandemie spielen

Wohnungsgröße: Wer Platz hat, hält es auch besser in den eigenen vier Wänden aus und tut sich leichter mit der Kontaktreduktion. So könnte zumindest eine Erklärung lauten, warum die Stadtteile mit einer durchschnittlich kleinen Wohnungsgröße anfälliger sind für eine hohe durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz im November.

So misst die durchschnittliche Wohnung in Hammerbrook 59,2 Quadratmeter, hier beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im November 313. In Sülldorf messen die Wohnungen rund 91,2 Quadratmeter, die Inzidenz lag im November bei 160.

AfD-Wahlergebnis: Die Alternative für Deutschland ist die parlamentarische Vertretung der Corona-Leugner und Impfgegner. Aber sind Stadtteile, in denen die Partei besonders stark bei der Bundestagswahl abschnitt, auch besonders stark von der Pandemie betroffen? Ein Blick in die Daten zeigt: Ausgerechnet Neu-Allermöhe, wo die AfD im September mit 13,7 Prozent am besten abschnitt, ist im November auch der absolute Corona-Hotspot in Hamburg gewesen. Der Stadtteil hatte mit 411 die mit Abstand höchste 7-Tage-Inzidenz.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Auf Platz 2 und 3 bei den AfD-Wahlergebnissen lagen Hausbruch und Billstedt. Beide sind auch bei Corona mit einer Inzidenz von 198 (Hausbruch) leicht bzw. 302 (Billstedt) deutlich über dem Durchschnitt. Allerdings: Das schlechteste Wahlergebnis holte die AfD mit gerade mal einem Prozent in der Schanze. 7-Tage-Inzidenz dort im November: 267.