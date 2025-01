Über die Zeit des Magdeburg-Attentäters in Hamburg werden immer neue Details bekannt. Taleb al-Abdulmohsen lebte jahrelang in der Stadt, arbeitete zeitweilig am UKE. Dort wurde er schnell auffällig. Erstaunlich: Trotz Rauswurf und Aufenthalt im Ausland wurde er weiter als Mitarbeiter geführt. Später erlosch seine Duldung, doch man schob ihn nicht ab.