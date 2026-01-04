mopo plus logo
Open-Air-Kino

In Wandsbek soll 2026 ein Angebot für Open-Air-Kino eingerichtet werden, ähnlich wie hier in Eimsbüttel (Symbolbild). Foto: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer

paidOpen-Air-Kino, Neubauten, E-Bordstein: Das passiert 2026 im Bezirk Wandsbek

In Hamburgs größtem Bezirk tut sich im neuen Jahr einiges: Im Quartier Wandsbek Markt sollen die Bauarbeiten starten – und die Abrissarbeiten am Karstadt-Haus enden. Außerdem wird der Bezirk ein eigenes Angebot für Open-Air-Kinos erhalten und ein Pilotprojekt für den Ausbau der Elektromobilität starten. Die MOPO hat für Sie zusammengetragen, was sich sonst noch so im Bezirk tut.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

