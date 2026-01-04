In Hamburgs größtem Bezirk tut sich im neuen Jahr einiges: Im Quartier Wandsbek Markt sollen die Bauarbeiten starten – und die Abrissarbeiten am Karstadt-Haus enden. Außerdem wird der Bezirk ein eigenes Angebot für Open-Air-Kinos erhalten und ein Pilotprojekt für den Ausbau der Elektromobilität starten. Die MOPO hat für Sie zusammengetragen, was sich sonst noch so im Bezirk tut.





