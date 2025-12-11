Das neue Buch von Stefan Kruecken: Storys von Klippen und Helden

Die großen Fragen des Lebens – verhandelt in kleinen Geschichten vom Meer. Der gelernte Journalist, Verleger und MOPO-Kolumnist Stefan Kruecken hat ein gutes Händchen dafür, maritime Anekdoten, Abenteuer und Dramen aus aller Welt zusammenzutragen und in mundgerechten Happen unterhaltsam zu erzählen. Manchmal geht’s nur um Skurrilitäten, oft steht dahinter aber mehr: Fragen zu Charakter und Haltung zum Beispiel. Jetzt ist sein neues Buch erschienen.

Krueckens Verlag heißt „Ankerherz“ – und damit ist das Kerngeschäft gut umschrieben. Zum Weihnachtsgeschäft ist mit „North Star“ eine neue Sammlung von Kurzgeschichten erschienen (29,90). Und die dem Buch namensgebende mag auch inspiriert sein von den Seereisen, die Krueckens Verlag anbietet.

Neues Buch von Stefan Kruecken: North Star

Häufiger führten die Geschichten die „Ankerherz“-Fangemeinde schon in eine spezielle Region im Nordatlantik. Die Färöer, 18 vulkanische und oft sturmumtoste Felseninseln, die zwischen Island und Norwegen liegen. Ein typischer Sehnsuchtsort für Kruecken.

Und auch die Geschichte des Nationalhelden und unerschrockenen Freiheitskämpfers Nólsoyar Páll, der vermutlich auf hoher See sein Leben gab, um seine Landsleute vor einer Hungernot zu bewahren, ist wie gemacht für die herzerwärmenden Erzählungen, die „Ankerherz“ zum Kaminfeuer für Leute macht, die anständige Menschen schätzen.

Für eben solche ist das auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. (mk)