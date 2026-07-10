Der Stadtteil bekommt 34 Mietwohnungen und sein „Herz“, die Kneipe „Aurel“, zurück. Das Grundstück ist seit fast 100 Jahren in Familienbesitz.

Die Familie hätte ein Riesengeschäft machen können: mehrere zusammenhängende Grundstücke, mitten in Ottensen, bebaut mit einem Gewirr von kleinen Gebäuden und einer heißgeliebten, aber nicht denkmalgeschützten Eckkneipe. Investoren hätten sich überboten. „Das ist aber nicht unsere Art“, sagt Johann-Martin Fick (47) schlicht. Seiner Familie gehören die Grundstücke seit fast 100 Jahren – und das Richtfest für das Projekt „Aurelie“ wurde emotional.

Dass seine Kneipe dem ganzen Bauprojekt den Namen verliehen hat und dann auch noch in fast jeder Rede beim Richtfest mit liebevollsten Worten bedacht wird, macht „Aurel“-Wirt Stefan Schmitz sichtbar verlegen. Und dann applaudierten auch noch alle, weil er just zum Richtfest seinen 60. Geburtstag feierte. Sein einziger Wunsch: „Dass die Verantwortlichen im Bezirksamt sich an ihre warmen Worte erinnern, wenn ich meine Außenplätze beantrage. Die Investition ist riesig für mich und ich brauche die Plätze.“

Stefan Schmitz (60) betreibt das Aurel seit 30 Jahren. Seine Töchter Luzie (24) und Mina (21) sind mit zum Richtfest gekommen. Florian Quandt

Die Eckkneipe mit der roten Fassade zum Alma-Wartenberg-Platz hatte das Kunststück geschafft, einerseits Wohnzimmer der Nachbarschaft zu sein und andererseits als „Geheimtipp“ in jedem Reiseführer aufzutauchen. Generationsübergreifendes Trinken und Palavern sozusagen.

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Kult-Kneipe „Aurel“ in Hamburg-Ottensen: „Zweites Wohnzimmer“

Gordon Nelkner, seit einigen Tagen stellvertretender Bezirksamtschef von Altona, nennt das „Aurel“ in seiner Rede zum Richtfest „mein zweites Wohnzimmer“, spricht von „Treffpunkt und Wegmarke.“ Michael Groß, Geschäftsführer des Bauunternehmens Augst Prien, erinnert sich an den empörten Ausruf seines Sohnes: „Ihr wollt ja wohl nicht das Aurel abreißen?“

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Das „Aurel“ musste zwar tatsächlich abgerissen werden, weil das Mauerwerk von 1860 bröseliger war als gedacht – aber das historische Häuschen wird originalgetreu wieder aufgebaut. Drumherum aber wird alles neu: Zwei Neubauten werden es einrahmen, vier Stockwerke plus Staffelgeschoss, mit Platz für einen großen dm-Drogeriemarkt und 34 Wohnungen.

Visualisierung des Projektes „Aurelie“. Im Eckhaus soll das „Aurel“ wieder einziehen lwr Architektur und Stadtplanung

Mietwohnungen, wohlgemerkt. 20 davon Sozialwohnungen zu Mieten von 7,85 bis 12,20 Euro. 14 Wohnungen sind frei finanziert. 13 Altmieter werden zurückkehren (Johann-Martin Fick in seiner Rede: „Wir freuen uns auf Sie!“). Bleiben 21 verfügbare Wohnungen, mitten in Ottensen. Ob der Familie bereits die Bude eingerannt wird mit Bewerbungen für diese Raritäten? Fick antwortet kurz: „Ja.“ Die Wohnungen tauchen noch in keinem Portal auf, aber es liegen bereits 80 Bewerbungen vor. Die Auswahl der Mieter wird die Familie selbst treffen, sagt der Tischlermeister: „Leicht wird das nicht.“

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„Aurel“ ist Teil einer Familiengeschichte

Das Projekt „Aurelie“ ist das größte Neubauprojekt für die Familie Fick, die mehrere Immobilien besitzt. Warum haben Sie die Grundstücke in Ottensen nicht einfach meistbietend verkauft? „Weil wir in Generationen denken“, sagt Johann-Martin Fick, der mit seinen drei Söhnen zum Richtfest gekommen ist. Viele Verwandte haben ebenfalls die nächste Generation mitgebracht. Es geht nicht um die schnelle Rendite, sondern um die Fortschreibung einer besonderen Geschichte.

„Unsere Familiengeschichte begann genau hier“, sagt Johann-Martin Fick und weist auf den Eingang des Rohbaus. Ottensener erinnern sich noch an den Penny-Markt, der hier lange untergebracht war, und sich das kleine alte Häuschen mit einer winzigen Boutique teilte.

Das Haus neben dem Aurel, in dem später ein Pennymarkt untergebracht war, beherbergte ab den 1930er Jahren den Lebensmittelladen des Kaufmanns Fritz Fick, ein Modegeschäft und einen Friseursalon Privat.

1930 hat sein Großvater hier einen Lebensmittelladen eröffnet. Ein historisches Foto zeigt den Schriftzug „Fritz Fick Lebensmittel“. Hier im Geschäft lernte der Kaufmann seine spätere Ehefrau kennen – und die Familie wuchs: „Ohne diesen Laden wären wir alle nicht hier“, sagt Fick und weist auf die zahlreiche Verwandtschaft.

„Aurelie“, das „schöne Bauprojekt“ in Ottensen

Sein Vater stellte das Geschäft 1968 auf Selbstbedienung um, da waren die umliegenden Grundstücke bereits im Besitz der Familie, Großvaters Geschäftssinn hatte sich vererbt. Nur ein kleines Grundstück, ausgerechnet das, auf dem der Lebensmittelladen (und später der Penny-Markt) sich befand, das gehörte all die Jahre jemand anderem: „2014 konnten wir das fehlende Puzzlestück erwerben“, sagt Fick: „Und dann begannen die Gespräche innerhalb der Familie, an deren Ende 2022 der Bauvorbescheid für dieses schöne Bauprojekt stand.“

Blick auf die Rückseite des Bauprojekts „Aurelie“ in Ottensen: Laubengänge werden die Wohnungen verbinden. Lamprecht

Schön, aber auch nicht ganz einfach, wie Bauleiter Eckhard Kuhlmann sagt: „Wir sind in Ottensen, da gibt es kaum Platz für die Baumaterialien.“ Dennoch ist das Projekt genau im Zeitplan – was in Hamburg ja durchaus bemerkenswert ist. Die einzelnen Gebäude sind im Innenhof über Laubengänge verbunden, die zu den Wohnungen führen. Größen: vom Ein-Zimmer-Apartment über ein Penthouse bis zur Fünf-Zimmer-WG-Wohnung. Über dem Aurel werden zwei Maisonette-Wohnungen entstehen. Entworfen wurde „Aurelie“ vom Büro LRW Architektur und Stadtplanung.

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Weil alles strikt nach Plan verläuft, kann Olaf Hagemann vom Unternehmen August Prien auch schon genau sagen, wann die Baustelle fertig sein wird: „Am 8. Februar 2027 ist Schlussreinigung.“ Im März könnte dann schon das neue Aurel eröffnen. Hoffentlich mit den alten Außenplätzen.