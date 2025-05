Das müssen Fans (und Autofahrer) wissen: Alle Infos zur HSV-Party rund um die Alster

Zwei Aufsteiger, eine Party: Hamburgs Innenstadt erstrahlt am Montag in Blau-Weiß-Schwarz. Den Doppel-Aufstieg in die Bundesliga feiern die Frauen und Männer des HSV am Montag gemeinsam im und vor dem Rathaus. Auch ein Festumzug um die Binnenalster ist geplant. Das müssen Fans und alle, die durch die City fahren müssen, wissen.

Bürgermeister Peter Tschentscher hat beide Teams für Montag ab 17 Uhr zum Senatsempfang eingeladen. „Ich gratuliere Ihnen allen sehr herzlich. Dieser Aufstieg bedeutet den Fans und vielen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt sehr viel“, sagte Tschentscher.

Festzug mit Musik um die Binnenalster

Der Rathausplatz verwandelt sich dann in eine Partyzone mit Getränkausschank und Fanutensilien. Anschließend ab 18.45 Uhr drehen beide Teams auf großen Eventtrucks und mit viel Musik eine Runde um die Binnenalster: Startpunkt ist an der Ecke Jungfernstieg/Ballindamm. Von da bewegt sich der Festzug im Bogen um die Binnenalster, entlang der Esplanade und der Dammtorstraße bis zum Gänsemarkt, wo eine kurze Kundgebung geplant ist. Der krönende Abschluss soll auf dem Jungfernstieg stattfinden. Gegen 21 Uhr ist das Ende der Party geplant.

Der HSV empfiehlt Fans, sich möglichst auf der gesamten Strecke entlang der Binnenalster zu verteilen. Autofahrer müssen entsprechend mit mehrstündigen Sperrungen rechnen.

Polizei rechnet mit 120.000 Fans

Wie die Polizei mitteilt, rechnet sie mit rund 120.000 Fans. Doch der Rathausmarkt bietet laut HSV nur Platz für 41.000 Menschen, der Bereich soll aus Sicherheitsgründen entsprechend abgesperrt werden. Wer die beiden Aufstiegs-Teams also aus nächster Nähe bejubeln möchte, sollte entsprechend früh da sein. Das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken sei nicht erlaubt. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass das Starten von Drohnen auf dem gesamten Gebiet nicht erlaubt ist.

Die Aufsteiger-Teams freuen sich auf das Fest. „Es ist uns eine Ehre. Wir wollen dieser Saison einen passenden Abschluss geben – mit den Menschen und Fans, die uns das ganze Jahr über treu zur Seite gestanden haben“, sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. (mp/dpa)