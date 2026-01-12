mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Kuschelschlafsack ist der absolute Renner im Onlineshop von Melanie Grote.

Der Kuschelschlafsack ist der absolute Renner im Online-Shop von Melanie Grote. Foto: Florian Quandt

paidAperol-Kuscheltier, Shampoo, Snack-Bar: Das (Luxus-)Geschäft mit dem Hund

kommentar icon
arrow down

Kuscheltiere in Aperol-Spritz-Form statt quietschbunter Plastiktiere, dezente Beigetöne statt Pfotenmuster, stylische Outfits statt simpler Geschirre: Für viele Hundebesitzer in Hamburg zählt heute Design genauso wie Funktion. Für ihre Vierbeiner greifen Herrchen und Frauchen tief in die Tasche – und treiben einen Markt an, in dem nach oben kaum Grenzen gesetzt sind.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test