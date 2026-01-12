Aperol-Kuscheltier, Shampoo, Snack-Bar: Das (Luxus-)Geschäft mit dem Hund
Kuscheltiere in Aperol-Spritz-Form statt quietschbunter Plastiktiere, dezente Beigetöne statt Pfotenmuster, stylische Outfits statt simpler Geschirre: Für viele Hundebesitzer in Hamburg zählt heute Design genauso wie Funktion. Für ihre Vierbeiner greifen Herrchen und Frauchen tief in die Tasche – und treiben einen Markt an, in dem nach oben kaum Grenzen gesetzt sind.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.