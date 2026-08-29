Hamburg möchte auf möglichst vielen Dächern von öffentlichen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen installieren.

Solarmodule auf dem Dach der Verwaltung der Universität Hamburg. Das ist ein Paradebeispiel für Hamburgs Photovoltaik-Ziele. picture alliance / ABBfoto | BREUEL-BILD-HJBfoto

Die Präsidialverwaltung der Hamburger Universität hat jetzt ein Dach voller Photovoltaik-Anlagen. Das teilten die Uni Hamburg und die Hamburger Energiewerke mit. Demnach erzeugen 445 PV-Module seit Ende Juli Solarstrom auf der neu sanierten Dachfläche.

Die Anlage produziere jährlich mehr als 165.000 Kilowattstunden grünen Stroms und senke damit die CO2-Emissionen um bis zu 63 Tonnen, erklärten die Initiatoren. Der erzeugte Strom fließe ins öffentliche Netz und könne rein rechnerisch etwa 66 Zwei-Personen-Haushalte mit Ökostrom versorgen.

Fegebank: „Hamburgs größte Anlage auf öffentlichen Gebäuden”

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„Die neue Anlage auf dem Uni-Dach ist ein weiterer starker Beleg für den konsequenten und kontinuierlichen Ausbau von Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden unserer Stadt”, sagte Finanzsenator Andreas Dressel. Hamburg komme damit seinem Ziel, 80 Prozent der geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik zu belegen, Schritt für Schritt näher.

Umweltsenatorin Katharina Fegebank erklärte, die neue PV-Anlage mache die Uni Hamburg nachhaltiger und stelle sie besser für die Zukunft auf. Die Anlage gehöre aktuell zu den größten auf öffentlichen Gebäuden in Hamburg. (dpa/mp)