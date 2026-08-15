„Uber Eats“ sucht in ganz Deutschland das „Restaurant des Jahres“. Die Landessieger stehen schon fest – in Hamburg gewinnt ein orientalisches Lokal.

Wo schmeckt es in Deutschland am besten? Per Online-Voting hat der Lieferdienst „Uber Eats“ öffentlich über die Sieger der einzelnen Bundesländer abstimmen lassen. In Hamburg hat ein Restaurant in der Sternschanze gewonnen. Nun geht es ins Rennen um den Titel „Restaurant des Jahres“.

Von der Meze-Platte bis zum hausgemachten Baklava: Türkische Küche kommt im „Lokmam“ in der Susannenstraße 16 (Sternschanze) auf den Tisch. Vor allem Fleischgerichte vom Holzkohlegrill sind hier beliebt. Nun hat das Team besonderen Grund zu feiern: Das „Lokmam“ ist der Hamburger Landessieger bei den „Uber Eats Awards 2026“.

Lieferdienst kürt „Lokmam“ zu „Hamburgs bestem Restaurant“

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Der Lieferdienst hatte zehn Restaurants in Hamburg dafür ins Rennen geschickt – sie wurden durch die Anzahl der Bestellungen, die Bewertungen der Gäste in der App und die Kundentreue ermittelt. Per öffentlichem Online-Voting haben bundesweit knapp 30.000 Menschen dann ihren Favoriten gewählt.

Die Konkurrenz des „Lokmam“ in Hamburg waren: „Bok“, „Burger Heroes“, „Diggi Smalls“, „Erika’s Eck“, „Ginkoi Sushi“, „Go by Steffen Henssler“, „Qrito“, „Pizza Electric“ und „Tandoori Flame“.

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„Wir fühlen uns wirklich geehrt und sind sehr gerührt“, sagt Shahriar Zeinali, Servicekraft im „Lokmam“, auf MOPO-Nachfrage. „Wir verbessern uns Tag für Tag und lassen uns immer was neues einfallen, damit unsere Gäste zufrieden sind.“ Ein Besuch im Restaurant sei „wie ein Kurzurlaub in der Türkei“.

In der nächsten Runde testen vier bekannte Food-Creator die Landessieger und entscheiden über die Finalisten. Diese müssen dann Ende Oktober in Berlin live vor einer Jury – auch Sternekoch Tim Raue ist dabei – kochen. Das „Restaurant des Jahres 2026“ gewinnt 40.000 Euro.