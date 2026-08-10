Nachdem große Risse in den Wänden aufgetaucht waren, wurde das Haus an der Holstenstraße geräumt – später auch weitere Gebäude. Bodo Marks/dpa

Die Bewohner hofften noch, in ihre Wohnungen zurückkehren zu können – oder wenigstens ihre Sachen zu retten. Doch jetzt ist klar: Der hintere Teil des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße 195/197 muss abgerissen werden, die Abbrucharbeiten sollen umgehend begonnen werden. Die Bewohner sind schockiert, Mieterverbände fordern Konsequenzen. Damit stellt sich eine Frage immer drängender: Wie konnte es so weit kommen? Mieter berichten von ominösen Baumaßnahmen, die die Statik des Hauses gefährlich verändert haben könnten. Aber warum fiel das dem Eigentümer trotz der vielen Beschwerden und Mängel nicht auf?

„Uns erreicht gerade diese Schocknachricht“, schreiben die Bewohner der Holstenstraße 195/197 am Freitag. Der hintere Teil des Gebäudes wird abgerissen. „Mit unseren Möbeln. Mit unseren Erinnerungen. Dinge, die für uns unbezahlbar und unersetzlich sind. Wir sind unfassbar traurig, wütend und verzweifelt.“

Einsturzgefährdetes Haus in Altona: Die Lage verschärfte sich

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Das fünfstöckige Wohnhaus mit einem Friseur im Erdgeschoss wurde am 23. Juli plötzlich geräumt. An tragenden Teilen der Hausrückseite klaffen 50 Zentimeter lange Risse, das Gebäude könnte jederzeit einstürzen. Auch das Nachbarhaus Nummer 199 wurde evakuiert.

Ein langer Riss klafft an der Rückseite des einsturzgefährdeten Hauses an der Holstenstraße. picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Zunächst sollte der Altbau abgestützt werden. Der Eigentümer legte dem Bezirk dafür ein Konzept vor. Doch die Lage verschärfte sich: Die Risse veränderten sich. Am 7. August mussten deshalb auch das andere Nachbarhaus mit den Nummern 191 und 193 geräumt werden. Kurz darauf die endgültige Nachricht: Zumindest der hintere Teil des Hauses 195/197 ist nicht mehr zu retten. Der Abriss soll am Dienstag beginnen. Die Mieter dürfen aus Sicherheitsgründen nicht einmal mehr ihre Sachen holen.

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Damit ist ein Altbau von 1894 mindestens teilweise verloren – und mit ihm das Zuhause und die Besitztümer von elf Mietern. Wie kann das passieren?

Wohnhaus in der Holstenstraße: Ist ein Wanddurchbruch schuld?

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Eine mögliche Spur führt zu einem Eingriff in die Bausubstanz. Eine bislang nicht sichtbare, unzulässige Wandöffnung könnte das Auflager für einen umlaufenden Stahlträger unterbrochen und somit destabilisiert haben, sagt der Anwalt des Eigentümers der MOPO. Eine abschließende Klärung stehe noch aus.

Detailsfragen der MOPO dazu blieben bislang unbeantwortet. Eine Mieterin erzählt, dass vor langer Zeit ein Gewerbemieter im Erdgeschoss eine Säule entfernt habe – wenn diese eine tragende Funktion gehabt hat, könnte das die Statik empfindlich beeinträchtigt haben.

Ein weiterer Anwohner spricht von einem schon länger bestehenden Durchbruch im unteren Teil des Gebäudes. Aus seiner Sicht entlastet das den Eigentümer – der selbst ein Planungsbüro für Luxus-Immobilien in Hamburg und auf Sylt betreibt und in der Sylter Promi-Partyszene bekannt ist – aber nicht. Er wirft ihm vor, trotz der bekannten Mängel in der Vergangenheit nicht nach einer möglichen Ursache gesucht zu haben.

Rollkoffer und Taschen der Bewohner des akut einsturzgefährdeten Mehrfamilienhauses. picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Über Jahre hätten die Bewohner immer wieder auf Mängel hingewiesen, darunter marode Fenster und einen abgesackten Fußboden. „Unserer Erfahrung nach wurden notwendige Instandhaltungsmaßnahmen hinausgezögert und gar nicht umgesetzt“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bewohner. Eine akute Verschlechterung hätten sie ihrem Vermieter bereits am 17. Juni gemeldet. Zum Ortstermin kam es jedoch erst am 23. Juli.

Hat er sich nicht gekümmert? Das sagt der Anwalt des Eigentümers

Der Anwalt widerspricht: „Mein Mandant hat, seitdem er Eigentümer der Immobilie ist, nach Kenntniserlangung mitgeteilter Mängel stets unverzüglich diese fachkundig in Augenschein nehmen lassen und stets dort, wo dies erforderlich war, die geeigneten Mängelbeseitigungsmaßnahmen durchführen lassen“, sagt er.

Die Mängel der vergangenen Jahre stünden zudem in keinem Zusammenhang mit der Einsturzgefahr des Gebäudes. Von den neuen Rissen habe sein Mandant in der zweiten Juni-Hälfte erfahren und „unverzüglich hiernach seinen Architekten sowie einen Statiker mit der Begutachtung dieser Risse beauftragt.“

Mieterverein zu Hamburg fordert Wohnhaus-TÜV

Noch ist vieles unklar. Der Mieterverein zu Hamburg fordert aber Konsequenzen, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt: „Wohngebäude müssen regelmäßig zum TÜV!“, heißt es in einer Mitteilung. „Eigentümer:innen sollen regelmäßig nachweisen müssen, dass ihre Häuser baulich sicher und frei von substanzbedrohenden Mängeln sind.” So könnten Schäden frühzeitig erkannt und verhindert werden, dass erst gehandelt wird, wenn es zu spät ist.

Für die Bewohner der Holstenstraße 195/197 kommt eine solche Debatte zu spät. Während noch nach der Ursache und der Verantwortung für das Desaster gesucht wird, werden ihre Wohnungen und Gegenstände wohl mit dem Haus zusammen verschwinden.