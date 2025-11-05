Adrenalinkicks für Mutige: Winterdom startet mit zwei Weltpremieren

Wenn’s auf dem Heiligengeistfeld wieder nach gebrannten Mandeln duftet und das Riesenrad über St. Pauli strahlt, dann weiß jeder: Der Winterdom ist zurück! Die 695. Ausgabe vom 7. November bis 7. Dezember hat’s in sich – mit gleich zwei Weltpremieren.

Dreistöckig, 33 Meter Front, mehr als 35 Effekte – die neue Geisterbahn „Diablos Residenz“ ist nichts für schwache Nerven. Die Schaustellerfamilie Hoefnagels hat drei Jahre gebaut, rund zwei Millionen Euro investiert – und präsentiert jetzt die nach Angaben der Betreiber aufwendigste mobile Geisterbahn Europas.

Geisterbahn-Weltpremiere: „Diablos Residenz“

Tagsüber ist die Bahn familienfreundlich, abends treten Live-Darsteller als Schreckfiguren auf: Hier trifft klassischer Grusel auf moderne Showtechnik.

Weltpremiere auf Hamburger Winterdom: „Tiki Taki XXL“

Einen Adrenalinkick mit Urlaubsfeeling verspricht die Riesenschaukel „Tiki Taki XXL“. Das Fahrgeschäft von Schausteller Robert Paulsen feiert auf dem Winterdom Weltpremiere.

Bis zu 50 Meter Höhe, 4-G-Beschleunigung, 130 km/h Spitzentempo – das Fahrgeschäft ist das einzige seiner Art in Norddeutschland. „Schon als Kind war das mein Traum“, sagt der 38-jährige Hamburger Jung. Jetzt wird’s Realität!

Dom-Neuheit „Anubis“: Loopings über Hamburg

Der 55 Meter hohe Propeller „Anubis“ sorgt für den ultimativen Adrenalinschub. Mit bis zu 120 km/h geht’s durch die Luft – inklusive spektakulärer Loopings und Blick über die Stadt. Thematisch dreht sich alles um den ägyptischen Gott der Unterwelt – das passt perfekt zu den kühlen Novembernächten.

„Dom-Zauber“: Feuerwerk und Nikolaus-Aktion

Der „Dom-Zauber“ bietet Sonderaktionen für Familien: Bei der Gruselparade (13.11.) ziehen Zombies über die Dom-Meile, Selfie-Stopp inklusive. Am 19.11. gibt es einen Lichter- und Laternenlauf für Kinder.

Bei der Nikolausaktion (6./7.12.) können die Kleinen Wunschzettel abgeben und Geschichten hören. Dreimal erstrahlt der Himmel über St. Pauli in bunten Farben, wenn die Feuerwerke gezündet werden (7.11., 21.11., 5.12., jeweils um 22.30 Uhr). Und mittwochs ist wieder Familientag – dann gibt es Ermäßigungen bei den Preisen für die Fahrgeschäfte.

Winterdom 2025: Heiligengeistfeld, St. Pauli, 7. November bis 7. Dezember, Mo–Do 15–23 Uhr, Fr/Sa 15–24 Uhr, So 14–23 Uhr.