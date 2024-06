Nach jahrelangem Leerstand wurde das „Skandal-Haus“ getaufte Gebäude an der Grindelallee 80 am Dienstag zwangsversteigert. Neuer Eigentümer ist die Hamburger Projektgesellschaft „Min to Huus“. Jetzt gibt es ganz konkrete Pläne für das vor sich hin rottende Gründerzeithaus. Die MOPO weiß, was dort entstehen soll und wie teuer die Mieten werden könnten.