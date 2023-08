Die Stimmung ist gedrückt an diesem Donnerstagabend im „Dorotheen Eck“. Gedrückt – aber auch kämpferisch. „Wir werden nicht gehen, ohne vorher noch ein bisschen Alarm zu machen“, ruft ein Stammgast in die Runde. Denn die 115 Jahre alte Traditionskneipe steht vor dem Aus – genauso wie zahlreiche andere in Hamburg. Woran liegt das? Und was bedeutet es, wenn diese Einrichtungen plötzlich verschwinden?

Die Stimmung ist gedrückt an diesem Donnerstagabend im „Dorotheen Eck“. Gedrückt – aber auch kämpferisch. „Wir werden nicht gehen, ohne vorher noch ein bisschen Alarm zu machen“, ruft ein Stammgast in die Runde. Denn die 115 Jahre alte Traditionskneipe steht vor dem Aus – genauso wie zahlreiche andere in Hamburg. Woran liegt das? Und was bedeutet es, wenn diese Einrichtungen plötzlich verschwinden?

Das „Dorotheen Eck“ in der Winterhuder Dorotheenstraße 190 ist rappelvoll. Viele ältere Herrschaften, aber auch überraschend viele junge Winterhuder sind da, um ihre geliebte Stammkneipe zu unterstützen. Einer hat eine Präsentation an die Wand geworfen und stellt seinen Plan vor, wie man das „Doro Eck“ retten kann. Die Gäste hängen gespannt an seinen Lippen, diskutieren aufgeregt in den Pausen.

Das „Dorotheen Eck“ und die „Glocke“ machen bald dicht

Das Problem: Der Mietvertrag läuft im Februar 2024 aus, der Vermieter wird nicht verlängern. Weil er die Räumlichkeiten an Bekannte übergeben will, sagen die „Doro Eck“-Inhaber Gabriele Holzmann und Olaf Dao. Weil die beiden sowieso bald in Rente gehen wollen, sagen der Vermieter Wolfgang Müller und die Betreiber des veganen Restaurants „Froindlichst“, die einen Durchbruch zu ihrem Laden nebenan und aus dem „Doro Eck“ eine etwas cleanere, modernere Bar machen wollen.

Für die Winterhuder ist das „Doro Eck“ ein wichtiger Anlaufpunkt. Florian Quandt Für die Winterhuder ist das „Doro Eck“ ein wichtiger Anlaufpunkt.

Was auch immer der Grund ist – die Gäste sind schockiert, dass ihre Traditionskneipe nach 115 Jahren mit dem jahrzehntealten Inventar, den alten Kronleuchtern, der hölzernen Theke und der etwas verrauchten, heimeligen Atmosphäre einfach verschwinden soll. Hardmut „Hardy“ Runge (77) zum Beispiel. „Ich habe hier 20 Jahre als Kneipenwirt gearbeitet“, erzählt er. „Heute komme ich her, um mich auszutauschen und Bekannte zu treffen. Es ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Hier fühle ich mich wohl.“ Drei solcher traditionellen Kneipen gibt es nur noch im Viertel. Manche kommen einfach nur, um nicht alleine zu sein, sagt Hardy.

„Das Dorotheeneck bleibt!“ fordern Daniel Kwadnieweski (32), Hardmut Runge (77) und Christopher Kämpf (39, v.l.n.r.) Pauline Reibe „Das ,Dorotheen Eck‘ bleibt!“, fordern Daniel Kwadnieweski (32), Hardmut Runge (77) und Christopher Kämpf (39, v.l.).

Ähnlich ist es in der „Glocke“ an der Klosterallee, direkt am Isemarkt. Hier soll zum 31. Dezember Schluss sein – nach über 140 Jahren. „Der Vermieter will wohl verkaufen. Er hat noch nicht ausführlich mit uns über die Gründe gesprochen“, sagt Andrea Dührkop (58), Assistentin der Geschäftsleiterin. „Die Gäste fallen hier reihenweise in Ohnmacht, wenn sie das hören.“

Diese Kneipen hat es getroffen – das sagt das Barkombinat

Die „Glocke“ ist eine Institution. Die Einrichtung noch wie vor hundert Jahren, der Schankraum an einem Freitag um 15 Uhr schon gut gefüllt. „Die Besucher kommen im Anschluss an den Isemarkt her“, sagt Andrea Dührkop. Der Isemarkt ohne „Glocke“? Für viele undenkbar. Der älteste Gast wird nächste Woche 82. Er hat schon angekündigt, sich in der „Glocke“ festzukleben, sollte es zum Verkauf kommen.

Die Glocke liegt direkt gegenüber des Isemarktes. Florian Quandt Die „Glocke“ liegt direkt gegenüber vom Isemarkt.

Das „Doro Eck“ (Winterhude), die „Glocke“ (Harvestehude), der „Saal 2“ (Schanze), das „Shanty“ (St. Pauli), das „Amanda“ (Eimsbüttel), das „Günthers“ (St. Pauli) … Die Liste der schließenden oder bereits geschlossenen (Eck-) Kneipen ließe sich lange weiterführen. Die urigen, traditionellen Läden, viele auch Treffpunkte für Einsame, sterben aus. Das Barkombinat ist deshalb schon lange besorgt. „Unsere Forderung wäre, Bars und Kneipen als relevanten Teil der Hamburger Kultur einzustufen, da sie als schützens- und unterstützenswert betrachtet werden müssen und nicht als reine Wirtschaftsunternehmen“, erklärt ein Mitglied auf MOPO-Anfrage. Vor allem während der Corona-Zeit haben viele gelitten, der Personalmangel belastet die Branche. Mietverträge laufen aus, wie in Winterhude und Harvestehude – oder die Wirte sind müde, werden alt, krank, finden keinen Nachfolger, wie bei „Erikas Eck“ in der Sternstraße.

Ein Leben ohne ihre Eckkneipe im Viertel? Das ist für viele unvorstellbar. „Ich will nicht in die Schanze oder auf den Kiez fahren müssen, ich will hier vor Ort in meiner Kneipe sitzen, mit meinen Nachbarn und meinem Wirt quatschen“, sagt Christopher Kämpf aus Winterhude. „Das ,Doro Eck‘ muss bleiben!“ Und alle anderen auch.