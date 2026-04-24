Als die Nachricht von der Schließung ihrer Kita publik wurde, gingen sie auf die Straße: Vergangene Woche demonstrierten Eltern und Kinder in der Neustadt gegen das bevorstehende Aus der Kita Kohlhöfen. Zwei Wochen zuvor gab es eine Demo in Harburg gegen die geplante Schließung von gleich vier Kitas der Praxisausbildungsstätten im kommenden Jahr. Hamburg erlebt ein großes Kita-Sterben. Was steckt dahinter?.





