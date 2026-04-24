mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kita Kohlhöfen Neustadt

Kinder und Eltern demonstrierten für den Erhalt der Kita Kohlhöfen in der Neustadt. Foto: Florian Quandt

paidDas große Kita-Sterben in Hamburg: Was steckt dahinter?

kommentar icon
arrow down

Als die Nachricht von der Schließung ihrer Kita publik wurde, gingen sie auf die Straße: Vergangene Woche demonstrierten Eltern und Kinder in der Neustadt gegen das bevorstehende Aus der Kita Kohlhöfen. Zwei Wochen zuvor gab es eine Demo in Harburg gegen die geplante Schließung von gleich vier Kitas der Praxisausbildungsstätten im kommenden Jahr. Hamburg erlebt ein großes Kita-Sterben. Was steckt dahinter?.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test