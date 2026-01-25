Ein Rumpeln, ein Knall – und der Reifen ist hin. Der ungewöhnlich starke Schnee-Fall Anfang Januar hat die Straßen der Hansestadt in wahre Buckelpisten verwandelt. Die Bezirke sind fieberhaft damit beschäftigt, die Krater wieder aufzufüllen, einige Straßenabschnitten wurden sogar sicherheitshalber abgesperrt. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) versprach rasche Hilfe in Millionenhöhe. Aber wer zahlt eigentlich, wenn das Auto nach einem solchen Schlagloch-Malheur Schaden nimmt? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.





