mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Behringstraße in Ottensen musste aufgrund der großen Schlaglöcher teilweise abgesperrt werden.

Die Behringstraße in Ottensen musste aufgrund der großen Schlaglöcher teilweise abgesperrt werden. Foto: Florian Quandt

paidGroße Schäden nach dem Frost: Hamburgs Straßen sind löchrig wie ein Schweizer Käse

kommentar icon
arrow down

Ein Rumpeln, ein Knall – und der Reifen ist hin. Der ungewöhnlich starke Schnee-Fall Anfang Januar hat die Straßen der Hansestadt in wahre Buckelpisten verwandelt. Die Bezirke sind fieberhaft damit beschäftigt, die Krater wieder aufzufüllen, einige Straßenabschnitten wurden sogar sicherheitshalber abgesperrt. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) versprach rasche Hilfe in Millionenhöhe. Aber wer zahlt eigentlich, wenn das Auto nach einem solchen Schlagloch-Malheur Schaden nimmt? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test