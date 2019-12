Das ging flott: Aus für wichtige Messe in Hamburg

Bereits ein Jahr nach der Premiere verkündeten die Macher der „Hamburg Boat Show“ das Aus der Messe in ihrer jetzigen Form. Trotz des Erfolgs der Veranstaltung zwängen wirtschaftliche Gründe die Organisatoren dazu, das Messe-Konzept neu zu überdenken, wie am Sonnabend bekannt wurde.

„Nach zwei durchgeführten Veranstaltungen, die für das Gros unserer Aussteller und Besucher sehr positiv verlaufen sind, müssen wir nun schweren Herzens mitteilen, dass es aus wirtschaftlichen Gründen leider keine Fortsetzung in dieser Form mehr geben kann“, erklärte Torsten Conradi, Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbands (DBSV), am Sonnabend nach der Mitgliederversammlung des DBSV in Hamburg.

Die „Hamburg Boat Show“ feierte erst im vergangenen Jahr Premiere. Trotz guter Besucherzahlen ist nun erstmal Schluss. Nicolas Maack Foto:

Aus für „Hamburg Boat Show“: Macher kündigen neue Pläne an

Wassersportfreunde müssen jetzt trotzdem nicht traurig ein, denn: Heute ist nicht alle Tage! Viele Mitgliedsunternehmen seien bereit, zu investieren, um den Wassersportlern im Norden auch weiterhin eine Plattform in Hamburg zu bieten. Deshalb wurde auf der Mitgliederversammlung eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich in den nächsten Tagen zusammensetzen wird, um das künftige Format zu entwickeln.

„Wir sind optimistisch, dass wir den Wassersportlern und der Branche auch im Herbst 2020 in Hamburg ein attraktives Event bieten können“, betonte Claus-Ehlert Meyer, Geschäftsführer des DBSV.

„Hamburg Boat Show“ Nachfolger der „Hanseboot“

Die „Hamburg Boat Show“ wurde 2018 ins Leben gerufen, nachdem sich die „Hanseboot“ wegen sinkender Besucherzahlen aus Hamburg zurückgezogen hatte. Die zwei bisher abgehaltenen Veranstaltungen seien grundsätzlich ein Erfolg gewesen, fast alle Aussteller seien mit dem Verlauf zufrieden, wie der DBSV bekanntgab.