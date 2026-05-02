Das gibt es nur hier: Dorfidylle mitten in der Stadt
Der Kontrast könnte kaum größer sein. Gerade noch Verkehrslärm von der Autobahn – und jetzt das: Wiesen und Wasser, reetgedeckte Häuser, Kanu- und Radfahrer. Wenige Kilometer weiter ein ähnliches Bild: Eine Hochhaussiedlung, die als sozialer Brennpunkt gilt – und gegenüber Dorfidylle mit 400 Jahre alter Kirche und kopfsteingepflasterten Straßen. Kirchdorf, ein Teil der Elbinsel Wilhelmsburg, ist immer wieder überraschend. Sogar einen Strand und eine Windmühle gibt es hier.
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