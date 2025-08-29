mopo plus logo
Blick auf das Haus Neuer Kamp 15 aus einer Wohnung des Hauses Neuer Kamp 17.

Blick in den Innenhof des Hauses Neuer Kamp 17: Hier steht das mysteriöse Geisterhaus. Foto: Bettina Blumenthal

paidMitten im Wohnviertel: Ein geheimer Puff im Hinterhof

Zwischen der Schanze und St. Pauli, also in einer der beliebtesten Wohngegenden Hamburgs, steht ein leeres Haus. Adresse: Neuer Kamp 15. Öffentlich zugänglich ist es nicht, denn es steht in einem Innenhof. Um das versteckte Haus ranken sich nicht wenige Gerüchte: Schwarzbau, fehlender Brandschutz und illegale Prostitution. Doch was davon stimmt? Und was weiß man bei der Stadt, die seit 2024 Eigentümerin ist, über das Gebäude?

