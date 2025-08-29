Zwischen der Schanze und St. Pauli, also in einer der beliebtesten Wohngegenden Hamburgs, steht ein leeres Haus. Adresse: Neuer Kamp 15. Öffentlich zugänglich ist es nicht, denn es steht in einem Innenhof. Um das versteckte Haus ranken sich nicht wenige Gerüchte: Schwarzbau, fehlender Brandschutz und illegale Prostitution. Doch was davon stimmt? Und was weiß man bei der Stadt, die seit 2024 Eigentümerin ist, über das Gebäude?

