Sie warnen vor drastischen Folgen: Bei einer Aktion vor dem Pflegeheim St. Markus haben Hamburgs Wohlfahrtsverbände gegen die geplante Pflegereform der Bundesregierung protestiert.

Protest gegen die geplante Pflegereform vor dem Seniorenzentrum St. Markus an der Gärtnerstraße. Mitte: Kristin Alheit, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Nina Gessner

Ein leeres Pflegebett stand am Dienstagvormittag vor dem Seniorenzentrum St. Markus an der Gärtnerstraße (Hoheluft). Es sollte ein Symbol für eine befürchtete Folge der geplanten Pflegereform sein: Nach Einschätzung der Wohlfahrtsverbände könnten in Hamburg bis zu 150 Pflegebetten wegfallen. Wohlfahrtsverbände warnen vor massiven Versorgungslücken.

Das geplante Pflegeneuordnungsgesetz soll die finanziell angeschlagene Pflegeversicherung stabilisieren und die Leistungen neu ordnen. Doch Hamburgs Wohlfahrtsverbände wie die AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Jüdische Gemeinde und Paritätische, befürchten: Das geht zulasten der Pflegenden, der Patienten und ihrer Angehörigen.

Geplante Pflegereform: Wohlfahrtsverbände warnen vor Versorgungslücken in Hamburg

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„Es ist unbestritten, dass es eine Reform braucht“, erklärte Kristin Alheit, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, vor der Tür des Seniorenzentrums St. Markus, wo sich die Vertreter aller Organisationen versammelt hatten.

Doch so, wie die Reform geplant sei, bewirke sie das Gegenteil und erzeuge nur noch höhere Kosten – vor allem für die Pflegeheime, die Patienten und ihre Angehörigen.

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Sandra Jacken hat ihre beiden Eltern in St. Markus. „Der Eigenanteil ist schon jetzt sehr hoch: 2500 Euro pro Person. Und das auch nur, weil sie schon seit vier Jahren hier sind“, berichtet die Tochter, die auch im Beirat des Heims vertreten ist. Vorher sei der Eigenanteil deutlich höher gewesen. Im Durchschnitt liegt der Eigenanteil nach Angaben der Verbände bei rund 3000 Euro – und könnte durch die Reform weiter steigen.

Kritik: Pflegereform belastet Angehörige – und treibt sie in die Sozialhilfe

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„Wer hat schon so eine hohe Rente?“, fragt Jacken. Die Folge sei, dass die Angehörigen in die Pflicht genommen würden und so in die Sozialhilfe getrieben würden – was sich wiederum auf die Kassen der Kommunen auswirkt.

Problem sei auch, dass es oft Jahre dauere, bis die Anträge auf Sozialhilfe bewilligt würden. In dieser Zeit gehen die Pflegeheime in Vorleistung – und geraten so an ihre finanziellen Grenzen.

„Die großen Einrichtungen können das vielleicht“, so ein Sprecher der Diakonie. „Die Kleinen gehen pleite.“ Die Wohlfahrtsverbände gehen davon aus, dass bis zu 150 Betten in Hamburg wegfallen könnten. Und das bei einer alternden Gesellschaft, in der der Bedarf an Pflegeplätzen immer größer wird.

Wohlfahrtsverbände warnen: 150 Pflegebetten könnten in Hamburg wegfallen

Knackpunkt ist für die Verbände auch die geplante Begrenzung bei der Refinanzierung der Tariflöhne. Geradezu als „Hohn“ bezeichnet Kristin Ahlheit diese Pläne, da sie vor allem die Träger unter Druck setzen, die die lange geforderte und 2022 gesetzlich verankerte tarifliche Bezahlung leisten. „Stationäre Einrichtungen werden Probleme bekommen, dann noch Personal zu finden.“

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Die Diakonie schätzt, dass bei den eigenen Pflegediensten in Hamburg bis zu 700 Menschen entlassen werden müssten. Das beträfe rund 5000 Pflegebedürftige.

Die in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Verbände fordern daher insbesondere von den Hamburger Bundestagsabgeordneten und der Sozialsenatorin, sich dafür einzusetzen, dass der Entwurf für das geplante Gesetz nachgebessert wird.

„Viele Familien in Hamburg leisten schon heute enorm viel. Wenn ambulante Dienste Angebote einschränken müssen, Tagespflegeplätze fehlen oder stationäre Einrichtungen weiter unter Druck geraten, wird die Belastung nicht kleiner – sie verlagert sich in die Familien“, so Annika Woydack, Vorstandsvorsitzende der Diakonie Hamburg. Eine Pflegereform müsse Entlastung schaffen und dürfe keine neuen Unsicherheiten erzeugen.