Spektakuläres Comeback nach 14 Jahren: Das erwartet Sie auf dem Frühlingsdom

Es ist wieder so weit: Der Frühlingsdom öffnet seine Tore! Insgesamt 253 Schaustellerbetriebe, neue Attraktionen und große Comebacks warten auf die Besucher. Wegen der aktuell hohen Spritpreise sei beim am Freitag auf dem Heiligengeistfeld beginnenden Volksfest allerdings mit Preissteigerungen zu rechnen. Ein Überblick, was die Gäste erwartet:

Der 77. Frühlingsdom findet von diesem Freitag, 20. März, bis zum 9. April auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli statt. Wie Wirtschaftsbehörde und Schaustellerverbände berichten, haben sich insgesamt 253 Schaustellerbetriebe angekündigt.

Trotz der in diesem Jahr besonders großen finanziellen Herausforderungen für die Schausteller ist Robert Kirchhecker vom Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V. zuversichtlich, dass die Besucherzahlen stabil bleiben. Über eine Million Gäste werden voraussichtlich den Frühlingsdom besuchen.

Neuheiten und Comebacks

Neu dabei sind der „Geister Palast“, eine dreistöckige Gruselbahn, und das „Swing up“, bei dem man in frei schwingenden Sitzen bis auf elf Meter Höhe fährt. Brandneu ist das „Look 360° Panorama“: ein Aussichtsturm mit barrierefreiem Panorama-Lift für bis zu zehn Personen pro Gondel, der auf 71 Meter Höhe steigt. Oben genießen die Besucher einen weiten Blick über Hamburg, begleitet von Audiomaterial mit Fakten und Geschichten über die Stadt.

Das größte Comeback feiert die Achterbahn „Olympia-Looping“ mit fünf Loopings, die nach 14 Jahren wieder auf den Dom zurückkehrt. Sie gilt als die größte transportable Achterbahn der Welt und war in den vergangenen Jahren nur auf dem Münchner Oktoberfest, im Wiener Prater und beim Londoner Winterwonderland zu sehen. Auch die Fahrgeschäfte „Hexentanz“ und „Villa Wahnsinn“ sind in diesem Jahr wieder dabei.

Hamburger Frühlingsdom: Folgen des Nahost-Konflikts spürbar

Die Folgen des Nahost-Konflikts wirken sich auch auf den Dom aus: Aufgrund der aktuell hohen Spritpreise sind Preissteigerungen möglich, erklärt Kirchhecker. Wichtig zu wissen sei dabei, dass jeder der 253 Schaustellerbetriebe selbst für seine Preise verantwortlich ist.

Eine zweiminütige Fahrt mit der Attraktion „Olympia-Looping” kostet beispielsweise 12,50 Euro, wie Betreiber Michael Barth sagt. Der Transport der Anlage mit insgesamt 15 Transportern sei dieses Jahr deutlich teurer als sonst gewesen.

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Eine kleine Erinnerung: Am Karfreitag bleibt der Dom geschlossen. Später im Jahr folgen vom 24. Juli bis zum 30. August der Sommer- und vom 6. November bis zum 6. Dezember der Winterdom.