Hamburg steht diese Woche ein heftiger Wetterumschwung bevor. Nach anfänglichen Temperatur- und Wetterschwankungen folgt eine kurze Hitzewelle.

Die Sonne geht über der Elbphilharmonie auf. Vor dem Umschwung zeigt sich das Hamburger Wetter noch einmal sommerlich. picture alliance/dpa | Thomas Müller

Hamburg steht eine kurze, aber kräftige Hochsommerphase bevor – danach verabschiedet sich die sommerliche Hitze. Zunächst bleibt es allerdings wechselhaft.

Am Dienstag (11. August) wechseln sich Sonne und dichtere Wolken ab. Laut DWD bleibt es überwiegend trocken, vereinzelt sind schwache Schauer möglich. Mit 18 bis 21 Grad wird es der kühlste Tag der Woche. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 14 bis 7 Grad.

Ab Mittwoch wird es hochsommerlich

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Ab Mittwoch wird es laut DWD zunehmend sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. Am Donnerstag sind in Hamburg und Schleswig-Holstein bereits 23 bis 29 Grad möglich.

Noch heißer wird es voraussichtlich am Freitag. Kachelmannwetter erwartet 32 bis 34 Grad. Am Samstag bleibt es mit 28 bis 32 Grad sommerlich heiß, bevor sich die Wetterlage ändert.

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Temperaturen stürzen am Sonntag ab

Der Temperatursturz folgt voraussichtlich am Sonntag (16. August). Dichtere Wolken ziehen auf, zeitweise ist Regen möglich. Die Höchstwerte könnten innerhalb eines Tages auf nur noch 19 bis 22 Grad sinken. Damit wäre die kurze Hochsommerphase bereits wieder vorbei.

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Auch in der kommenden Woche deutet sich wechselhaftes und mäßig warmes Wetter an. Am Montag bleibt es meist wolkig, aber nicht durchgehend nass. Von Dienstag bis Donnerstag sind nur noch kürzere sonnige Abschnitte zu erwarten, dazu können immer wieder Schauer auftreten. Am Freitag zeigt sich die Sonne zeitweise, für Samstag (22. August) besteht ein erhöhtes Regenrisiko.

Verabschiedet sich der Sommer nun endgültig?

Ganz ausgeschlossen ist eine weitere hochsommerliche Phase Ende August oder Anfang September nicht – wahrscheinlich ist sie nach aktueller Prognoselage aber nicht.

Die Chance auf mehrere sonnige Tage mit mindestens 25 Grad liegt derzeit bei 25 bis 40 Prozent. Eine erneute Hitzewelle mit 30 Grad oder mehr wird auf 10 bis 20 Prozent geschätzt. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Modellwahrscheinlichkeiten, sondern um eine Einordnung aus der aktuellen Prognoselage und den klimatologischen Daten.

Die durchschnittliche Höchsttemperatur im September liegt in Hamburg-Fuhlsbüttel bei rund 18,8 Grad. Allerdings wurden dort im September vereinzelt bereits mehr als 30 Grad gemessen.

Auch sogenannte Sommertage mit mindestens 25 Grad sind im September möglich, werden im Monatsverlauf aber zunehmend unwahrscheinlicher. Spätsommerliche Temperaturen sind demnach vor allem bis etwa zum 10. September denkbar. Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit für echtes Hochsommerwetter deutlich. (vh/mp)