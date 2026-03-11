mopo plus logo
Damhirsche werden aus Boxen entlassen

Zwei Damhirsche mit amputiertem Geweih werden im Klövensteen ins Gehege entlassen. Foto: Bezirk Altona

  • Rissen/Blankenese

paidDas Damwild aus dem Hirschpark: Zoff wegen abgesägter Geweihe

Der Umzug der letzten drei Hirschpark-Hirsche in den Klövensteen hat Ende Februar für Riesenproteste gesorgt: Laut Bezirksamt war die Umsiedlung aus Tierschutzgründen nötig. FDP, Bürgerverein Blankenese und der Verein Freunde des Hirschparks hielten dagegen, wollten das traditionelle Damwildgatter im Hirschpark nicht kampflos aufgeben. Nun gibt es eine weitere Eskalation: ein Verfahren wegen der Amputation der Geweihe.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

