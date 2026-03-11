Der Umzug der letzten drei Hirschpark-Hirsche in den Klövensteen hat Ende Februar für Riesenproteste gesorgt: Laut Bezirksamt war die Umsiedlung aus Tierschutzgründen nötig. FDP, Bürgerverein Blankenese und der Verein Freunde des Hirschparks hielten dagegen, wollten das traditionelle Damwildgatter im Hirschpark nicht kampflos aufgeben. Nun gibt es eine weitere Eskalation: ein Verfahren wegen der Amputation der Geweihe.



