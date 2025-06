Darum steht bald vorm Rathaus eine 400 Meter lange Tafel

Wer am 21. Juni durch die Innenstadt spaziert, sieht eine eher ungewöhnliche Kulisse: Auf dem Rathausmarkt reihen sich Tisch nach Tisch und bilden eine 400 Meter lange Tafel. Was es damit auf sich hat.

Hintergrund dieser Aktion sind die Hamburger Stiftungstage am 21. Juni. Die größte Veranstaltung in diesem Jahr heißt „Tafel der Demokratie“. An jedem Tisch gibt es ein anderes Angebot.

148 Organisationen bieten Programme an. Darunter auch die Organisationen Hamburger Tafel, Hanseatic Help und „Der Hafen hilft“.

Stiftungstage: 250 Veranstaltungen in ganz Hamburg

Eingeladen sind alle, die Lust haben zu spielen, zu tanzen und zu debattieren. Los geht es um 13 Uhr. Bis 17.30 Uhr gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit dem Hamburger Songwriter Marlo Grosshardt, Hamburger Chören und einem Flashmob.

Außerdem soll es an der rechten Frontseite des Rathauses eine große Sachspenden-Sammelaktion geben, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Dort können Besucher Kleidung, haltbare Lebensmittel, Schlafsäcke und Haushaltsgegenstände abgeben.

Die Hamburger Stiftungstage finden dieses Jahr vom 20. bis 29. Juni statt. Beteiligt sind insgesamt 148 Stiftungen, Vereine und Initiativen. 250 Veranstaltungen, Workshops, Spiel- und Quizstationen in ganz Hamburg sind geplant. Der Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos. (lw)