Eigentlich sollten Anfang dieses Jahres bereits alle Telefonzellen an Hamburgs Straßen verschwunden sein. Schließlich greifen heutzutage die meisten Bürger auf ihr Smartphone zurück. Doch in einigen Stadtteilen sind die pink-silbernen Telefonstelen der Telekom weiterhin zu sehen – auf MOPO-Nachfrage hat der Anbieter erklärt, warum sich der Rückbau verspätet und wann die Ära der Telefonzellen endgültig enden soll.

