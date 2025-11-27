„Kein Anschluss unter dieser Nummer“: Darum stehen in Hamburg noch Telefonzellen
Eigentlich sollten Anfang dieses Jahres bereits alle Telefonzellen an Hamburgs Straßen verschwunden sein. Schließlich greifen heutzutage die meisten Bürger auf ihr Smartphone zurück. Doch in einigen Stadtteilen sind die pink-silbernen Telefonstelen der Telekom weiterhin zu sehen – auf MOPO-Nachfrage hat der Anbieter erklärt, warum sich der Rückbau verspätet und wann die Ära der Telefonzellen endgültig enden soll.
