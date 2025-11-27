mopo plus logo
Telefonzelle

In Hamburg gibt es noch mehrere solcher Telefonstehlen, wie hier an der Ecke Turmweg/Rothenbaumchaussee (Symbolbild). Foto: Florian Quandt

paid„Kein Anschluss unter dieser Nummer“: Darum stehen in Hamburg noch Telefonzellen

Eigentlich sollten Anfang dieses Jahres bereits alle Telefonzellen an Hamburgs Straßen verschwunden sein. Schließlich greifen heutzutage die meisten Bürger auf ihr Smartphone zurück. Doch in einigen Stadtteilen sind die pink-silbernen Telefonstelen der Telekom weiterhin zu sehen – auf MOPO-Nachfrage hat der Anbieter erklärt, warum sich der Rückbau verspätet und wann die Ära der Telefonzellen endgültig enden soll.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
