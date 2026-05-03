Darum stehen auf dem Kiez plötzlich riesige rosa Männchen

Nanu, was ist das denn? An der Reeperbahn stehen plötzlich zwei pinkfarbene Figuren – eine an den Tanzenden Türmen, die andere am Millerntorplatz. Hintergrund ist ein runder Geburtstag.

Die Reeperbahn feiert nämlich 400. Jahrestag. Zur Feier dieses Meilensteins wurden die zwei großen Figuren aufgestellt. In leuchtendem Pink sollen sie an die Geschichte von Hamburgs ikonischster Straße erinnern.

Eine Figur wiegt rund 350 Kilogramm

Vier Meter sind sie hoch, jede wiegt rund 350 Kilogramm. Über der Schulter tragen sie Taue, auch Reepe genannt, auf dem Kopf einen Seemannshut.

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Die beiden Installationen sind zum 400-jährigen Bestehen der Reeperbahn entstanden. Ein Zusammenschluss von Grundeigentümern und Unternehmern auf St. Pauli brachte die Idee ins Rollen.

Für die Reepschläger, die Hamburgs ikonischster Straße ihren Namen gaben

Noch bis Anfang Oktober sind die Figuren hier zu sehen. Sie sollen an die früheren Reepschläger erinnern, die im 17. Jahrhundert bis zu 300 Meter lange Taue an der Reeperbahn herstellten. 1629 siedelten sie hier an, wie die Historikerin Eva Decker der MOPO erzählt.

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Durch die Arbeit dieser Leute erhielt die Reeperbahn ihren heutigen Namen. Zuvor hieß sie noch Altonaer Allee.