Bio-Gemüse, regionale Backwaren und eine Premiere: Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern soll in Sasel Hamburgs größter Biomarkt entstehen. Vor einem Jahr kündigte die Bio-Kette „Denns“ die neue Filiale an – drinnen stehen schon die Regale, doch die Türen bleiben geschlossen. Die MOPO hat nachgefragt – die Hintergründe machen stutzig.



An der Saseler Chaussee 148 weisen Klebefolien in den Fenstern auf die baldige Eröffnung des größten „Denns“-Biomarkts in Hamburg hin. Äußerlich erinnert nichts mehr an die ehemalige Filiale des Büromarkts Staples, der hier bis zur Insolvenz 2022 mehr als zwanzig Jahre beheimatet war. Durch die Fenster sind drinnen sogar schon neue Regale und Lampen zu erkennen. Alles scheint bereit, damit hier frische Biowaren einziehen – doch nichts geschieht.







