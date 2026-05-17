Darum ist am Sonntag in vielen Museen der Eintritt frei

Von Wikinger-Handwerk bis Kunstausstellung: Am Internationalen Museumstag öffnen zahlreiche Museen in Schleswig-Holstein und Hamburg ihre Türen und bieten Mitmachangebote für Groß und Klein.

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag gibt es auch in Hamburg und Schleswig-Holstein Sonderführungen und Mitmach-Angebote. Besucher können viele Museen kostenlos oder mit vergünstigtem Eintritt besuchen. Eine Auswahl:

Wikingermuseum Haithabu

Freien Eintritt bekommen Interessierte an diesem Tag in den Landesmuseen Schleswig-Holstein. Dazu gehört unter anderem das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf, das Wikingermuseum Haithabu und das Freilichtmuseum Molfsee. Für Landesmuseen-Sprecher Frank Zarp ist der Aktionstag ein wichtiges Ereignis: „Am Sonntag ist mal wieder die Gelegenheit, bei uns reinzuschnuppern. Wir hoffen, an diesem Tag auch neue Gäste zu gewinnen. Etwa Familien, in denen sich die Kinder seit langem einen Besuch bei den Wikingern oder in Molfsee wünschen, aber das Geld dafür nicht vorhanden ist.”

In Haithabu bei Schleswig führen Freiwillige als Wikinger verkleidet Handarbeiten und zeitgenössische Lebensweise im Wikingerdorf des Museums vor. Besucher können dabei auch selbst Hand anlegen und unter anderem Lederbeutel nach Vorbild von Originalfunden herstellen.

Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel

Handarbeitskurse können Gäste des Freilichtmuseums Molfsee bei Kiel am Museumstag ebenfalls besuchen, etwa um einen Korb flechten zu lernen. Bei freiem Eintritt können Kulturinteressierte zudem historische Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten besichtigen sowie alte Handwerksmethoden kennenlernen. „Das Freilichtmuseum ist das Familienmuseum des Nordens. Dort werden unsere Mitarbeitenden die Vergangenheit lebendig machen und zum Mitmachen animieren”, sagt Museumssprecher Zarp.

Bei freiem Eintritt können Besucher historische Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten im Freilichtmuseum Molfsee erkunden und traditionelle Handwerkskunst kennenlernen. IMAGO / imagebroker Bei freiem Eintritt können Besucher historische Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten im Freilichtmuseum Molfsee erkunden und traditionelle Handwerkskunst kennenlernen.

Neben den Dauerausstellungen über das Leben in Schleswig-Holstein im 16. bis 20. Jahrhundert wird auch ein Teil einer übergreifenden Sonderausstellung gezeigt – Werke der britischen Künstlerin Rebecca Louise Law. Im Molfseer Freilichtmuseum kann im sogenannten Jahr100Haus die Installation „The Field” der Britin besichtigt werden. Weitere Kunstwerke von Law finden sich auch in anderen Landesmuseen Schleswig-Holsteins.

Flensburger Kunstmuseum

Kunst gibt es auch in Flensburg zu bestaunen. Sonderführungen durch die dortigen Kunstsammlungen bietet das Flensburger Kunstmuseum auf dem Museumsberg an, auch hier ist der Eintritt kostenlos.

Kunsthalle Hamburg und Altonaer Museum

Die Hamburger Kunsthalle beschäftigt sich anlässlich des Museumstags mit dem Klimawandel und queerer Ästhetik durch die Epochen. Im Rahmen von Dialog-Führungen durch die Sammlung gehen die Teilnehmer anhand kulturgeschichtlicher Hintergründe dem Klimawandel auf die Spur. In der Kunsthalle müssen Besucher den regulären Eintrittspreis zahlen.

Über die sogenannte Provenienzforschung, der Erforschung der Herkunft von Kunstgegenständen, diskutieren Vertreter verschiedener Hamburger Museen im Altonaer Museum im Rahmen einer Podiumsdiskussion.

Kieler Schifffahrtsmuseum und Schloss Eutin

Am Internationalen Museumstag bietet das Kieler Schifffahrtsmuseum kostenfreie Bootsfahrten mit einem historischen Salondampfer an. Kinder kommen bei einer kostenlosen Rätsel-Rallye im Schloss Eutin auf ihre Kosten.

Ausstellungen in Lübecker Museen

In den Ausstellungen der Lübecker Museen, zu denen unter anderem das Museum im Holstentor, das Buddenbrookhaus und das Museum für Natur und Umwelt gehört, ist der Eintritt am 17. Mai ebenfalls kostenlos.

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Unter anderem gibt es in Lübeck historische Spaziergänge rund um das Holstentor sowie Mikroskopie-Workshops im Museum für Natur und Umwelt. (dpa/mp)