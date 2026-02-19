mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sascha Bartz, Nachtbeauftragter für St. Pauli

Sascha Bartz ist hauptberuflich Architekt und kümmerte sich bis November 2025 als Nachtbeauftragter um das Zusammenleben auf St. Pauli. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paid„Wir würden gern weitermachen“: Darum hat Hamburg aktuell keinen Nachtbeauftragten

kommentar icon
arrow down

Wenn sich auf St. Pauli Anwohner und Barbetreiber über Lärm streiten, ist das oft ein Fall für den Nachtbeauftragten. Er vermittelt in verfahrenen Situationen. Doch seit ein paar Monaten erhalten Hilfesuchende per Mail nur noch eine automatische Antwort. Verwunderlich: Denn die Bezirkspolitik hatte gerade angekündigt, das Projekt auf einen weiteren Bezirk auszuweiten. Die MOPO erklärt, warum Hamburg derzeit keinen Nachtbeauftragten mehr hat und wie es weitergeht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test