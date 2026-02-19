Wenn sich auf St. Pauli Anwohner und Barbetreiber über Lärm streiten, ist das oft ein Fall für den Nachtbeauftragten. Er vermittelt in verfahrenen Situationen. Doch seit ein paar Monaten erhalten Hilfesuchende per Mail nur noch eine automatische Antwort. Verwunderlich: Denn die Bezirkspolitik hatte gerade angekündigt, das Projekt auf einen weiteren Bezirk auszuweiten. Die MOPO erklärt, warum Hamburg derzeit keinen Nachtbeauftragten mehr hat und wie es weitergeht.





