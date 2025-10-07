Hunde tollen im Gras, während nebenan die Frisbees der Discgolfer durch die Luft fliegen: Lange Zeit harmonierten Hundehalter und Sportler im City-Nord-Park in Winterhude. Doch seit die Discgolfer ihre Bahnen wegen der U5-Baustelle verlegen mussten, gibt es Konflikte. Die Koalition in Hamburg-Nord wollte den Sportlern einen Ersatzplatz wieder streichen – für Turniere werden jedoch alle 18 Bahnen benötigt. Jetzt trafen Hundehalter, Discgolfer und Politiker im Regionalausschuss aufeinander.

