Ein Tag als Gefängniswärter: Darum gibt’s Hamburgs Justizvollzug jetzt als Videospiel

Essen an Gefangene verteilen oder sie zu ihrer Arbeitsmaßnahme führen – das sind nur einige der Aufgaben, die das Browser-Spiel „Vollzugshelden” bereithält. Darin schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Hamburger Vollzugsbeamten und erkunden den Arbeitsalltag in einem virtuellen Gefängnis. Was spielerisch anmutet, hat einen ernsten Hintergrund.

Zuerst wählen die Spieler einen Avatar aus und geben ihm einen Namen, dann werden sie in die Welt des Justizvollzugs eingewiesen. Wer in den 1990er Jahren einen Game Boy oder eine Konsole hatte, wird mit dem Retro-Design in die Anfangszeit von Spielen wie „Pokémon“ zurückversetzt.

„Jobinteressierte sollen spielerisch einen Einblick in die Aufgabenvielfalt des Allgemeinen Justizvollzugsdienstes bekommen, weil ein Praktikum nur in bestimmten Fällen möglich ist”, sagt ein Sprecher der Hamburger Justizbehörde auf MOPO-Anfrage.

Hamburg: Justizvollzug sucht mit Videospiel Nachwuchs

Der Hamburger Justizvollzug leidet unter dem allgemeinen Fachkräftemangel, und ein Praktikum in einer der Justizvollzugsanstalten kann nicht jeder machen. Nur Bundeswehrsoldaten oder andere Personen, die bereits die Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllen, dürfen das.

„Zudem sollen Personen, die aktuell nicht auf der Suche nach einem neuen Job sind, spielerisch für diesen Berufszweig begeistert werden“, so der Sprecher weiter.

In Nordrhein-Westfalen nutzen die Kollegen bereits ein ähnliches Spiel, so wurde man auch in Hamburg neugierig. Erstellt wurde das Spiel von der Firma „Akeji”, die sich auf Recruiting- und Marketing-Games spezialisiert hat. Die Hamburger Version gibt es hier.

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Bisher gebe es viele positive Reaktionen, sagt der Behördensprecher. Da das Spiel erst seit Kurzem beworben wird, könne man zur Erfolgsquote aber noch nichts sagen. Dringend gesucht werden derzeit vor allem Kollegen im Allgemeinen Vollzugsdienst und in der Krankenpflege der JVAs.