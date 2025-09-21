Die Debatte wird hitziger: Am 12. Oktober entscheiden die Hamburger, ob die Stadt beim Klimaschutz mehr aufs Tempo drücken muss. Die Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ fordert, dass die Stadt schon 2040 statt 2045 klimaneutral wird. In dieser Woche hat die Umweltbehörde ein neues Gutachten zum Thema veröffentlicht – Skeptiker und Befürworter interpretieren es sehr unterschiedlich. Die MOPO klärt die wichtigsten Fragen zum Zukunftsentscheid.

