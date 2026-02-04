Darum fuhren heute Morgen die S-Bahnen nicht

Wer am Mittwochmorgen mit der S-Bahn fahren musste, brauchte Geduld: Eine technische Störung sorgte für Probleme – und dann kletterte auch noch ein 13-Jähriger auf den Gleisen umher.

Gegen 8 Uhr teilte die Bahn mit, dass die S1 wegen technischer Störung teilweise verspätet fährt. Rund eine Stunde später war die Störung wieder behoben. Das winterliche Wetter sei nicht die Ursache gewesen, sagt eine Sprecherin.

Polizeieinsatz an der S-Bahn-Station Reeperbahn

Fast zeitgleich entdeckte ein S-Bahn-Zugführer gegen 8 Uhr dann auch noch einen Jungen auf den Gleisen, wie ein Bundespolizeisprecher bestätigt. Ersten Erkenntnissen nach konnte er gerade noch rechtzeitig bremsen, sodass der 13-Jährige unverletzt blieb.

Der Strom wurde daraufhin abgestellt und die Strecke gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei brachte den Jungen nach Hause, er stand unter Schock. Nach MOPO-Informationen soll er bei seiner Großmutter leben und in der Vergangenheit schon öfter ausgerissen sein. Gegen 8.30 Uhr konnte die S-Bahn-Strecke wieder freigegeben werden. (mp)