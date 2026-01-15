Darum fällt der Block-Prozess heute aus

Eigentlich hätten heute weitere Zeugen im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vernommen werden sollen, da kam zwei Stunden vor Beginn des Verhandlungstages die Nachricht: Der Termin fällt aus.

Grund sei ein Krankheitsfall aufseiten des Gerichts, heißt es. Der folgende Termin am Montag soll aber wie geplant stattfinden. Geladen waren für den 30. Prozesstag ein Bankmitarbeiter, die Prokuristin der Block-Holding sowie eine Kriminalbeamtin. In den vergangenen beiden Prozesstagen war es um den Sorgerechtsstreit im Vorfeld der Entführung in der Silvesternacht 2023 gegangen, sowie um die Gratisunterbringung der späteren Entführer im Hotel Grand Elysée der Familie Block.

Christina Block und der Familienanwalt und Vertraute ihres Vaters sollen laut Staatsanwaltschaft die Entführung der beiden jüngsten Block-Kinder aus Dänemark beauftragt haben. Die Mutter beteuert, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Sie habe auch nichts davon gewusst, sagt Christina Block, dass die späteren Entführer ihre Hotelrechnung nicht bezahlen mussten, das habe alles der Anwalt geregelt. Der Anwalt, auf den nun die Verantwortung geschoben wird, schweigt bislang zu allen Vorwürfen.