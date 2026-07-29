Wer in diesen Tagen über den Hammaburg-Platz in der Hamburger Altstadt geht, entdeckt zwischen Straßen und Häusern ein ungewöhnliches Bild: Ein riesiges Sonnenblumenfeld ist mitten in der Stadt entstanden.

Hinter „Sunflower Fields“ steckt die New Yorker Künstlerin Agnes Denes. Das Werk verbindet Kunst, Ökologie und urbanen Raum – und soll für Erneuerung stehen, ohne dabei die negativen Folgen von Aufwertung und Verdrängung in Städten zu wiederholen. Die Installation wird seit 2025 jährlich an wechselnden Orten in Hamburg umgesetzt.

Das Sonnenblumenfeld ist Teil der Ausstellung „FIRE“, die in diesem Jahr vom 21. Juni bis zum 21. September am Mahnmal St. Nikolai und an weiteren Orten in der Innenstadt zu sehen ist. Die Ausstellung gehört zur Reihe „From the Cosmos to the Commons – Vom All zum Allgemeingut“, mit der sich die Hamburger Stadtkuratorin Joanna Warsza über fünf Sommer hinweg jeweils einem Element widmet. Nach „Kosmos“ im Jahr 2025 steht 2026 das Feuer im Mittelpunkt. In den kommenden Jahren folgen Luft (2027), Erde (2028) und Wasser (2029).

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Sonnenblumenfeld am Hammaburg-Platz als Teil einer Ausstellung

Die Ausstellung zeigt Feuer als widersprüchliche Kraft: Es kann zerstören, aber auch einen Neuanfang ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Geschichte des Mahnmals St. Nikolai beschäftigt sich die Ausstellung mit Krisen, Konflikten und der Frage, wie aus Zerstörung neue Formen von Widerstandskraft und Erneuerung entstehen können. Die ehemalige Hamburger Hauptkirche wurde in ihrer Geschichte zweimal durch Feuer zerstört – beim Hamburger Brand von 1842 und im Zweiten Weltkrieg.

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Auf dem Gelände des Mahnmals sind Arbeiten internationaler und Hamburger Künstler:innen zu sehen – im ehemaligen Kirchenschiff, auf der Aussichtsplattform des Turms und im früheren Weinkeller der Kirchenruine. Ergänzt wird die Ausstellung durch zwei Satellitenprojekte in der Innenstadt: Neben dem Sonnenblumenfeld am Hammaburg-Platz bespielt das Kunsthaus Hamburg mit „Keiner rannte“ von Andrey Klassen temporär einen neuen Projektraum in der Admiralitätstraße.