Beschäftigte der Stadtteilreinigungsgesellschaft säubern öffentliche Toiletten in Hamburg. Am Dienstag und Mittwoch sind sie zum Warnstreik aufgerufen.

Öffentliche Toiletten an beliebten Orten, wie dem Bahnhof Altona, könnten am Dienstag und Mittwoch geschlossen bleiben. (Archivbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Der Deutsche Beamtenbund (dbb) in Hamburg hat Beschäftigte einer Tochtergesellschaft der Stadtreinigung zum Warnstreik aufgerufen.

Der dbb erwartet, dass am Dienstag und Mittwoch öffentliche Toiletten an beliebten Orten in Hamburg geschlossen bleiben oder nicht wie gewohnt gereinigt werden. Hintergrund der Aktion sind Tarifverhandlungen.

Streik der Stadtteilreinigung: Öffentliche Toiletten bleiben womöglich zu

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Der dbb verhandelt für rund 60 Beschäftigte der Stadtteilreinigungsgesellschaft mbH und will einen eigenen Tarifvertrag für die Gesellschaft erreichen. Dem Beamtenbund-Sprecher zufolge bezahlt die Stadt die Beschäftigten auf Mindestlohnniveau.

Sie sind unter anderem für die Reinigung von öffentlichen Toiletten zuständig. Die Verhandlungen dauerten bereits rund ein halbes Jahr. (dap/mp)