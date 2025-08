Von den vier Kindern der Christina Block lebt nur die zweitgeborene Tochter (17) bei ihr in Ohlsdorf. Die älteste Tochter (19) und die beiden jüngsten Kinder (14 und 11) leben seit 2021 beim Vater in Dänemark. Der Krieg um das Sorgerecht gipfelte in der Entführung der beiden Jüngsten an Silvester 2023, für die sich die Mutter derzeit vor dem Landgericht verantworten muss. Wie es der 17-Jährigen geht, darüber ist wenig bekannt. Jetzt hat Blocks Anwalt Ingo Bott einen seltenen Einblick in das Leben der Jugendlichen gegeben.