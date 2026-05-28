„Darauf können wir in Hamburg stolz sein“

Magdalena Blüchert initiiert mit ihrer Stiftung die Hilfsaktion „Dock“ für wohnungslose Menschen: Pfingsten bekommen Bedürftige am Cruise Center Baakenhöft Unterstützung. Im großen MOPO-Fragebogen erzählt die 36-Jährige von ihrem großen Vorbild.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Ich würde einen Rundumschlag im Sozialbereich machen. Wir können in Hamburg stolz sein auf das, was wir aufgebaut haben. Aber in vielen Bereichen – das merke ich beruflich jeden Tag – sind die Systeme zu starr oder nicht mehr an der Lebensrealität der Menschen ausgerichtet.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Ich bin gerne in der Natur, das erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Spaziergang an der Elbe, an den Deichen – aber auch überall dort, wo Parks und Wälder sind.

3. Und wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Meine Mutter. Sie ist ein so großes Vorbild für mich – in ihrem Herz, ihrem Schaffen, ihrem Wesen, einfach in allem. Ich könnte jetzt weit ausholen und würde es dennoch nicht ganz erfassen.

4. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Das Norddeutsche: Wortkarg sein. Je näher man an die Küste kommt, kann ich das gut nachvollziehen. Richtig verstanden habe ich es aber erst, als ich in den Süden Deutschlands oder nach NRW gefahren bin. Wir Hamburger können tatsächlich wortkarg sein.

Pannfisch mit Bratkartoffeln und Senfsauce picture alliance / Foodcollection | Timmann, Claudia/FC Pannfisch mit Bratkartoffeln und Senfsauce

5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Ich liebe Hamburger Pannfisch. Nicht jeder kann ihn gut machen, aber wenn doch – ein Gedicht. Esse ich ab und an und merke jedes Mal: unser Klassiker. Und Tee mit Kandis, direkt aus der Speicherstadt, frisch aufgegossen.

6. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Meine Familie, Basketball spielen, interessante Gespräche führen.

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7. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst?

Logik und Abläufe sind mein Ding. Im Beruf hilft es oft, Vorgänge zu verstehen, nachzuvollziehen und nach Lösungen zu suchen. Super im Job – in der Supermarktschlange am Wochenende ist es mittlerweile ein kleines Gedankenspiel geworden.

8. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

Ich schaue eher wenig TV. Wenn, dann Dokumentationen. Früher war ich ein großer Fan von MAD TV – die es schafften, mit intelligentem Humor sehr gesellschaftskritisch ihrer Zeit voraus zu sein.